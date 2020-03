Coronavirus: Il paradiso delle signore sospende le riprese delle nuove puntate

Riprese sospese per la quarta stagione de Il paradiso delle signore, ancora per l'emergenza Coronavirus. La RAI ha deciso di chiudere provvisoriamente il set romano della sua soap.

La produzione de Il paradiso delle signore 4 sarebbe dovuta terminare il prossimo 3 aprile con le riprese del finale di stagione ma così non sarà: la RAI ha deciso di non mettere a rischio la salute degli addetti ai lavori e, mentre il cast invia attraverso i social il proprio invito a rimanere a casa, le riprese sono sospese fino a data da destinarsi, e per il momento per tutto il periodo di quarantena imposto dal decreto governativo.

Come ben sanno tutti gli affezionati spettatori, il finale della stagione 4 era inizialmente previsto per fine maggio ma evidentemente non sarà più così. Al momento le registrazioni delle puntate sono avanti di circa due mesi, e questo significa che Il paradiso delle signore andrà regolarmente in onda, dal lunedì al venerdì alle 15:40 su Rai1, nelle prossime settimane, ma potrebbe subire uno stop con l'avvicinarsi delle puntate finali. Sempre che l'emergenza Coronavirus non rientri entro i termini per ora stabiliti nei primi giorni di aprile.