Il Paradiso delle Signore 4, anticipazioni 12 maggio 2020: Marcello è finito nei guai?

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, martedì 12 maggio 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Le anticipazioni lasciano presagire possibili guai all'orizzonte per Marcello.

Cesare comunica alla moglie che non potrà essere presente all'evento Berruti. Per un caso fortuito, Roberta vede a casa di Angela un paio di guanti con la targhetta del Paradiso e pensa che Marcello sia coinvolto nel furto, ma il ragazzo, che è sempre più attratto dalla Venere e cerca di guadagnarsi la sua fiducia, aiuta Vittorio a trovare l'autore della rapina.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 12 maggio 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.

Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Gli episodi della stagione 5 dovrebbero arrivare in autunno.