Il Paradiso delle signore 4, anticipazioni 10 giugno 2020: Adelaide e l'incontro tra Ludovica e Riccardo

Il paradiso delle signore 4 torna su Rai1, mercoledì 10 giugno 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Nelle anticipazioni Adelaide pensa a come far incontrare Ludovica e Riccardo, affinchè il nipote dia alla ragazza una seconda possibilità.

Nel grande magazzino più famoso di Milano, dalla fabbrica Bergamini è arrivata la collezione a marchio Paradiso: per Gabriella è un periodo d'oro anche se in una giornata così bella la sua gioia è offuscata dalla notizia di uno spiacevole inconveniente accaduto a Defois, il suo mentore parigino. Agnese, intanto, invita Salvatore a fare una proposta seria alla sua fidanzata mentre Adelaide, con la complicità di Umberto e di Flavia, organizza un incontro tra Ludovica e il nipote al Circolo.

Il paradiso delle signore tornerà con la puntata del 10 giugno 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 9 giugno 2020.

Ricordiamo che a partire da martedì 28 aprile Rai1 sta mandando in onda le repliche del Paradiso in quanto le riprese della stagione 4 sono state interrotte per tutelare la salute di attori e tecnici in questo particolare momento. Gli episodi della stagione 5 dovrebbero arrivare in autunno.