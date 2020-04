Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 10 aprile 2020: Adelaide e Umberto sempre più attratti

Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di venerdì 10 aprile 2020 su Rai1. Le anticipazioni ci portano all'indomani delle nozze tra Adelaide e il Ravasi, anche se a farla da padrona è l'attrazione, più forte che mai, tra la donna e Umberto.

Adelaide è in partenza per il viaggio di nozze. Umberto non si presenta a salutarla ed è lei ad andare da lui: il sentimento tra loro è molto forte al di là del matrimonio con Ravasi. Federico, in Svizzera, continua ad essere molto freddo con Roberta, che si sente impotente. Al Paradiso Vittorio, in un primo tempo arrabbiato con Laura per avergli mentito rispetto alle uova di Pasqua, la perdona quando apprende la sua storia. Marta, presente alla conversazione, cerca di nascondere il suo disagio: anche lei sta mentendo al marito sul farmaco che assume da qualche tempo per curare la sterilità.

Il paradiso delle signore tornerà con una nuova puntata il 10 aprile 2020 su Rai1 alle 15:40. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay. Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche i vecchi episodi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra. Le repliche della soap RAI vanno in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Premium. Trovate qui le anticipazioni relative all'episodio in onda oggi, 9 aprile 2020.