Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 7 al 10 aprile 2026: Adelaide torna a Milano

Nuova settimana, nuovi colpi di scena a Il Paradiso delle Signore 10: la soap torna con nuove puntate che come sempre intrecciano sentimenti e angosce. Adelaide torna a Milano e mette subito in crisi i fratelli Marchesi, mentre Agata finalmente si confida con qualcuno. Le anticipazioni dal 7 al 10 aprile.

Settimana tutt'altro che tranquilla al Paradiso delle Signore. Le puntate dal 7 al 10 aprile - lunedì 6 aprile la soap non andrà in onda - portano i personaggi a uscire allo scoperto, tra confessioni che arrivano nel momento sbagliato, decisioni prese di impulso e bugie che iniziano a pesare.

E quando sembra che ognuno stia andando nella propria direzione, ecco il ritorno di Adelaide a Milano: elegante, lucida e soprattutto pronta a capire cosa non torna. Scopriamo cosa succederà nella settimana con le anticipazioni dei prossimi episodi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: cosa succede dal 7 al 10 aprile 2026

Il Paradiso delle Signore 10

Negli ultimi giorni si sono create crepe evidenti nei rapporti tra i protagonisti de Il paradiso delle signore. Irene e Johnny hanno oltrepassato un limite difficile da ignorare, mentre Odile si è ritrovata divisa tra quello che sente e quello che gli altri si aspettano da lei. Intorno ai fratelli Marchesi, poi, il clima è diventato sempre più strano: troppe reticenze, troppi silenzi. La nuova settimana porta con sé, quindi, una forte curiosità: cosa succederà?

Lunedì 6 aprile: stop per Pasquetta

Il Paradiso delle Signore si prende una pausa e non va in onda.

Martedì 7 aprile: Botteri temporeggia

Delia è al settimo cielo: dopo aver scoperto un dettaglio nascosto in un abito, è convinta che Botteri stia per chiederle di sposarlo. Le colleghe, però, cercano di tenerla con i piedi per terra perché temono che stia correndo troppo. Nel frattempo Johnny trova il coraggio di dire a Irene quello che prova davvero, ovvero che per lui quel bacio non è stato un momento qualsiasi. Irene ascolta, ma la cosa la mette più in crisi che altro.

Odile, invece, prende tempo sul matrimonio: senza sua madre non se la sente di decidere. Ettore, al contrario, spinge per accelerare. E Matteo, dopo aver sentito una conversazione sospetta tra i Marchesi, capisce che c'è qualcosa che non quadra e avverte subito Umberto.

Mercoledì 8 aprile: Irene si allontana

La confessione di Johnny non cambia le cose come lui sperava, anzi. Irene reagisce prendendo le distanze e si convince ancora di più a sposare Cesare, quasi per mettere un punto definitivo. In Atelier, intanto, si crea grande aspettativa attorno a Botteri: tutti pensano che stia per fare la fatidica proposta a Delia. Sul fronte delle nozze, Ettore continua a premere su Odile, ignorando i suoi dubbi. E Matteo decide di fare un passo importante: coinvolgere Adelaide, mettendola al corrente dei suoi sospetti.

Giovedì 9 aprile: Adelaide torna a Milano

Agata non riesce più a reggere il peso delle sue bugie e con Roberto si lascia andare, raccontando finalmente come stanno davvero le cose. Intanto, l'annuncio di Botteri delude le aspettative: niente proposta, solo questioni di lavoro. Delia resta male, anche se le amiche cercano di aiutarla a non crollare. Ma il vero scossone arriva altrove: Adelaide torna a Villa Guarnieri. Non è un ritorno casuale e si capisce subito che ha un obiettivo preciso.

Venerdì 10 aprile: la contessa incalza i fratelli Marchesi

Agata continua a coprire la verità anche con le persone più vicine, segno che la situazione le sta sfuggendo di mano. Rosa, invece, riceve un'opportunità importante: una presentazione in Francia. Marcello la incoraggia a partire, spingendola a credere di più in se stessa e tra i due c'è di nuovo un tira e molla. Quanto durerà? Durante le prove della recita, tra Johnny e Irene succede qualcosa che riapre tutto: i sentimenti non sono affatto spariti.

E poi c'è Adelaide. A cena, con calma ma senza giri di parole, inizia a fare domande a Ettore e Greta sulla loro madre. Non è una chiacchierata qualsiasi ma un modo per metterli alla prova. I due infatti si irrigidiscono, esitano, non riescono a essere convincenti. Adelaide osserva ogni dettaglio e capisce subito che stanno nascondendo qualcosa. E questa volta non ha alcuna intenzione di lasciar perdere.