Il padrino: la casa dei Corleone disponibile su Airbnb

In occasione del cinquantesimo anniversario de Il padrino, la casa della famiglia Corleone diventa disponibile per l'affitto su Airbnb. La villa mostrata nel film originale del 1972 è ora disponibile per affitti brevi e vacanze da sogno.

Il Padrino: Marlon Brando, Al Pacino, Talia Shire, Diane Keaton, James Caan e Robert Duvall

Situata a Staten Island, New York, la casa di circa 200 metri quadrati è stata costruita nel 1930. L'esterno è stato utilizzato per rappresentare il domicilio di Don Corleone (Marlon Brando) e il resto del cast, che spesso si riuniva per assorbire la sua criminale saggezza. All'interno, la proprietà è stata ristrutturata e può ospitare fino a cinque persone per volta.

Gli ospiti che prenotano un soggiorno possono usufruire di piscina, sala giochi, pub nel seminterrato e mansarda. Sconsigliato usarla per ideare tracciare crimini federali nei locali.

La proprietà è stata venduta l'ultima volta nel 2012 per 1,7 milioni di dollari e ha subito lavori di ristrutturazione nel 2016. Sul grande schermo, è nota soprattutto per la scena del matrimonio che apre il film. Accanto c'è una casa che è stata utilizzata per raffigurare la residenza di Michele Corleone (Al Pacino).

Le prenotazioni per un soggiorno di 30 notti dal 1 al 31 agosto 2022 si apriranno su Airbnb il 27 luglio alle 13:00. La villa costa 50 dollari a notte (o 1500 dollari per 30 notti).