Il nostro generale: sei clip della serie con Sergio Castellitto, in onda stasera su Rai1

Ecco sei clip in anteprima dei due episodi de Il nostro generale, la serie con Sergio Castellitto, che andranno in onda questa sera in prima serata su Rai1.

Sono state diffuse dalla Rai sei clip in anteprima degli episodi in onda stasera, 16 gennaio de Il nostro generale. La serie, che vede protagonista Sergio Castellitto nei panni del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, racconta la storia del Nucleo speciale antiterrorismo creato per combattere l'attacco delle Brigate Rosse allo Stato, in quella che fu una vera e propria guerra per la difesa della democrazia.

La storia

Il nostro generale ci porta indietro nel tempo, quando il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, viene trasferito a Torino per combattere le Brigate Rosse. Nella serie, in particolare, vedremo da una parte il Generale e un gruppo scelto di giovani carabinieri sotto copertura, addestrati con metodi investigativi innovativi per l'epoca, e dall'altra ragazzi altrettanto giovani, i brigatisti, che avevano l'obiettivo di sovvertire lo Stato democratico attraverso sequestri, omicidi e attentati.

Episodio 5 La Rinvicita

Gli uomini di dalla Chiesa scoprono a Milano il covo di via Monte Nevoso. All'interno dell'appartamento trovano l'archivio delle Brigate Rosse e le carte del Memoriale Moro. Dalla Chiesa è accusato di averne occultato alcune e si scatenano polemiche feroci. Mentre gli omicidi dei terroristi si moltiplicano, dalla Chiesa prepara un blitz per arrestare uno dei più importanti capi delle Brigate Rosse: Patrizio Peci.

Episodio 6 Il terrorista e il generale

Dopo essere sfuggito al primo blitz, nel febbraio del 1980 Peci viene arrestato. Dalla Chiesa lo convince a collaborare. Peci gli fornisce l'indirizzo di tre covi. L'irruzione in uno di questi, in via Fracchia a Genova, si conclude con la morte di quattro brigatisti e il ferimento di un carabiniere. Scoppiano nuove polemiche. Dalla Chiesa conosce una giovane crocerossina, Emanuela Setti Carraro.

Cast della miniserie

Sergio Castellitto (Generale Carlo Alberto dalla Chiesa). I membri del Nucleo Speciale: Antonio Folletto è Nicola. Flavio Furno è Sechi. Andrea Di Maria è Trucido. Viola Sartoretto è Minnie. Romano Reggiani è Funzionario. Stefano Rossi Giordani è Tedesco. I brigatisti: Alberto Franceschini è interpretato da Ascanio Balbo e Mara Cagol da Marina Savino. Valerio Di Benedetto è Patrizio Peci. La famiglia Dalla Chiesa: Teresa Saponangelo è Dora Dalla Chiesa, Camilla Semino Favro è Rita, Luigi Imola è Nando, Cecilia Bertozzi.

La puntata è disponibile su Raiplay.