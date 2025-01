Il Nibbio: Claudio Santamaria nel nuovo trailer del film che celebra la storia di Nicola Calipari

Il prossimo 4 marzo 2025 cadrà il 20° anniversario della scomparsa di Nicola Calipari, Alto Dirigente del SISMI che ha sacrificato la propria vita per salvare quella della giornalista de Il Manifesto Giuliana Sgrena, rapita in Iraq da una cellula terrorista.

Il giovedì seguente, il 6 marzo, Notorious Pictures porterà al cinema Il Nibbio, film con protagonista Claudio Santamaria nel ruolo di Nicola Calipari e con Sonia Bergamasco e Anna Ferzetti, rispettivamente nei panni di Giuliana Sgrena e di Rosa Calipari, per la regia di Alessandro Tonda. Poco fa è stato diffuso un trailer ufficiale, che vi mostriamo di seguito.

Tratto da una storia vera, Il Nibbio racconta proprio i ventotto giorni precedenti i tragici eventi del 4 marzo del 2005. A venti anni di distanza, il pubblico potrà ammirare sul grande schermo al ritratto intimo e toccante di Nicola Calipari, un uomo le cui azioni sono sempre state all'insegna del valore della vita umana e della pace.

Claudio Santamaria è Nicola Calipari nel teaser trailer de Il nibbio

Da un soggetto di Davide Cosco, Sandro Petraglia e Lorenzo Bagnatori, sceneggiato da Sandro Petraglia (Bianca, Il portaborse, Il Ladro di Bambini, La meglio gioventù, L'ombra di Caravaggio, Suburra), il film è stato girato per sette settimane a Roma e in Marocco.

Si tratta anche di una coproduzione italo belga Notorious Pictures con Rai Cinema e Tarantula, in collaborazione con Netflix e Alkon Communications ed il supporto del fondo regionale Wallimages, con la speciale collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE), della Polizia di Stato, la Prefettura di Roma, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Ambasciata italiana in Marocco e con MedOr Leonardo Foundation come partner culturale.

Come detto, Il Nibbio sarà distribuito nelle sale italiane il 6 marzo 2025. Di seguito potete visualizzare la locandina italiana del film, con Claudio Santamaria in primo piano.