Il nibbio, la promozione è "volante": Claudio Santamaria presenta il film ai passeggeri di un volo Ryanair

La star del film di Alessandro Tonda ha approfittato di un viaggio in aereo per promuovere il suo ultimo lavoro distribuito nelle sale.

In compagnia del regista Alessandro Tonda, Claudio Santamaria ha presentato ai passeggeri di un volo Ryanair sul quale era in viaggio, il suo ultimo film, Il nibbio.

Notorious Pictures ha pubblicato su Instagram un video in cui regista e protagonista del film si rivolgono ai presenti sull'aereo e li invitano ad andare al cinema per vedere il film.

La presentazione di Claudio Santamaria sull'aereo

"Passeggeri, buongiorno. Sono Alessandro Tonda" esordisce il regista de Il nibbio "il regista de Il nibbio e quest'oggi volevo presentarvi una persona che è a bordo qui con noi, che sicuramente conoscerete molto più di me: Claudio Santamaria".

L'attore ha fatto capolino davanti ai viaggiatori e ha preso la parola:"Buongiorno a tutti. Il mio regista è pazzo e abbiamo fatto un film, però, molto bello, che s'intitola Il nibbio. Stiamo andando a Bari a presentarlo, l'abbiamo presentato a Palermo ieri sera. È piaciuto molto a tutti. Io ho fatto anche film brutti nella mia carriera e non li ho mai consigliati a nessuno solo perché c'ero io. Questo però è un film molto bello che vi consiglio di vedere".

La storia di Il nibbio con Claudio Santamaria

Nel corso della presentazione, la star ha spiegato la trama:"È la storia di Nicola Calipari, che ha salvato Giuliana Sgrena in Iraq nel 2005 perché era stata sequestrata dagli iracheni. La vita di un grande uomo delle istituzioni com'era Nicola Calipari, che ha sacrificato la sua vita. Quindi, mi raccomando, andate a vederlo. Grazie agli amici di Ryanair che ci hanno permesso di fare questa promozione 'volante', non l'ho mai fatta in vita mia. Prima volta nella storia che avviene una cosa del genere. Un piacere! Grazie" ha concluso, prima di scherzare sulla possibilità di rispiegare il tutto in inglese.

Claudio Santamaria e Sonia Bergamasco in una scena de Il nibbio

Il nibbio comprende nel cast, oltre a Claudio Santamaria, anche Sonia Bergamasco, Anna Ferzetti, Biagio Forestieri, Andrea Giannini, Beniamino Marcone e Maurizio Tesei.