Claudio Santamaria è Nicola Calipari nel teaser trailer de Il nibbio

Un ruolo delicato per Claudio Santamaria che, ne Il nibbio di Alessandro Tonda, si cala nei panni del dirigente del SISMI Nicola Calipari. Come anticipa il teaser trailer del film diffuso quest'oggi, la storia ricostruisce l'intervento di Calipari per salvare la giornalista de Il Manifesto Giuliana Sgrena, rapita in Iraq da una cellula terrorista.

Come si vede nel promo de Il nibbio, in uscita a marzo 2025 con Notorious Pictures, Claudio Santamaria si è sottoposto all'ennesima trasformazione per interpretare l'alto dirigente del SISMI impegnato nelle trattative per la liberazione di Giuliana Sgrena, interpretata da Sonia Bergamasco, mentre la moglie di Calipari, Rosa, ha il volto di Anna Ferzetti.

Da un soggetto di Davide Cosco, Sandro Petraglia e Lorenzo Bagnatori, sceneggiato da Sandro Petraglia, Il Nibbio è stato girato per sette settimane a Roma e in Marocco. Il film è sostenuto anche dal Centre Cinematographique Marocain e dall' Ambasciata del Regno del Marocco in Italia.

La sinossi

Il film fa la cronaca dei ventotto giorni che hanno preceduto i tragici eventi del 4 marzo del 2005, quando Nicola Calipari sacrificò la propria vita per salvare quella della giornalista de "il manifesto" Giuliana Sgrena, rapita in Iraq da una cellula terroristica. Calipari ha avuto un suo ruolo cruciale nelle operazioni in Iraq nei primi anni Duemila per salvaguardare la vita umana e mantenere la pace. Il suo omicidio è ancora irrisolto.