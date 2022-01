Il nemico alle porte, il film con Jude Law e Rachel Weisz stasera su Rai Movie: la trama

Stasera su Rai Movie alle 21:10 va in onda Il nemico alle porte, il film con Jude Law e Rachel Weisz diretto da Jean-Jacques Annaud, ispirato a una storia vera solo in parte.

Stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) dalle 21:10, per il ciclo "Il vizio del cinema", appuntamento con Il nemico alle porte, war movie diretto da Jean-Jacques Annaud, con Jude Law, Rachel Weisz, Ed Harris, Joseph Fiennes, Bob Hoskins e Ron Perlman.

Ispirato al romanzo "Enemy at Gates: The Battle for Stalingrad" scritto da William Craig, il film prende spunto da una storia vera solo in parte, un episodio noto durante la Seconda Guerra Mondiale, quello del duello tra due cecchini, di cui tuttavia si trova notizia solo in alcune fonti sovietiche, come hanno notato molti storici.

La trama de Il nemico alle porte si apre in una Stalingrado che è stretta nella morsa nazista e ogni metro di terreno viene conteso armi in pugno.

Il tiratore scelto Vassili Zaitsev (Jude Law) abbatte uno dopo l'altro i tedeschi. Il commissario politico Danilov (Joseph Fiennes) fa di lui un potente mezzo di propaganda. È l'eroe sovietico per eccellenza che non sbaglia un colpo. Un maggiore tedesco, König (Ed Harris), decide di sfidarlo sul suo stesso terreno: la precisione nella mira. I due danno inizio a un inseguimento che porterà allo scontro finale.

Nel mezzo si snoda la vicenda amorosa tra il giovane Vassili e la bella Tanja Černova (Rachel Weisz), amata anche da Danilov, mai però ricambiato.