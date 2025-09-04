Il mostro: la serie Netflix avrà altre stagioni? La risposta di Stefano Sollima

Che futuro avrà lo show true crime sul mostro di Firenze in arrivo in streaming a partire dal 22 ottobre? Sefano Sollima ne ha parlato durante la conferenza stampa a Venezia.

In attesa del 22 ottobre, giorno in cui approderà su Netflix, Il mostro ha fatto il suo debutto alla Mostra del Cinema di Venezia. Stefano Sollima, i produttori e il cast hanno presentato la serie in quattro episodi che ricostruisce le indagini sui delitti del mostro di Firenze adottando un'angolazione inedita.

"Abbiamo letto una quantità di materiale impressionante, libri, inchieste, atti processuali. Su questo caso esiste un'enorme quantità di informazioni, ma c'è un vizio nell'approccio: in quasi tutti i documenti c'è una sorta di tesi di fondo che crea curiosità e voglia di leggere altro materiale" spiega Sollima. "La verità viene piegata ai fini della dimostrazione della tesi. Abbiamo capito che era necessario ri-raccontare la storia mettendo ordine. Così l'idea è stata non seguire la caccia al mostro, ma raccontare episodi monografici su ciascuno dei sospetti, abbracciando così tutte le tesi e raccontando la storia per come è successa".

Una scena della serie Netflix

Un crimine che affonda le radici nel patriarcato

Per costruire la struttura della serie, composta da quattro episodi separati che seguono piste diverse, garantendone l'autenticità Stefano Sollima si è servito di un consulente storico, Francesco Cappelletti, che segue il caso del Mostro di Firenze da 17 anni. "Per la prima volta nella mia vita arrivavo sul set e passavo la parola al consulente storico che spiegava cosa era successo nella realtà. Poi passava la palla a me che decidevo come provare a raccontarlo" rivela Sollima.

Analizzando i fatti gli autori si sono focalizzati su un elemento ricorrente su cui riflette il regista: "Quasi tutti gli indagati erano persone che abitualmente abusavano delle donne. Questo caso ha una forte componente patriarcale. Le vere vittime sono le donne, gli uomini vengono uccisi solo perché rappresentano un ostacolo. Tutti i soggetti agivano in modo mostruoso anche se non erano il mostro. Quella cultura è ancora presente nel mondo di oggi visti i tanti femminicidi".

Il mostro avrà altre stagioni?

Il Mostro, un'immagine della serie Netflix sul mostro di Firenze

In attesa di conoscere la reazione del pubblico all'arrivo in streaming della serie true crime italiana viene naturale chiedersi se Il Mostro proseguirà oltre la prima stagione. Dopo tutto il caso è ancora irrisolto e di recente sono state fatte nuove scoperte sui personaggi coinvolti.

"Al momento non so dirlo" ammette Stefano Sollima. "Intanto abbiamo raccontato questa storia. Io pensavo di essere informato, ma quando ho studiato tutto ho capito che l'unico modo per fare chiarezza era tornare indietro. Abbiamo preso un segmento sconosciuto della storia per approfondirlo, ma non abbiamo pensato a fare una serie infinita".