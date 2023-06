Il morso del coniglio, su Netflix in streaming da oggi

Il morso del coniglio, il nuovo misterioso film di Netflix diretto da una delle registe di The Handmaid's Tale, sbarca in streaming a partire da oggi 28 giugno 2023.

Il morso del coniglio, il nuovo misterioso film di Netflix diretto da una delle registe di The Handmaid's Tale, sbarca in streaming a partire da oggi 28 giugno 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Sarah è una specialista in fertilità e ha una profonda conoscenza del ciclo della vita. Ma quando è costretta a dare un senso ai comportamenti sempre più strani della figlia deve mettere in discussione le proprie convinzioni e combattere i fantasmi del passato. Nel cas troviamo Sarah Snook (Succession, The Beautiful Lie), Lily LaTorre, Damon Herriman (Thai Cave Rescue - Salvati dalla grotta, The Serpent, C'era una volta a... Hollywood) e Greta Scacchi (Darby & Joan, Shepherd).

Il morso del coniglio: Lily LaTorre in una foto

Diretto da Daina Reid (Shining Girls, Il racconto dell'ancella, The Outsider) e sceneggiato da Hannah Kent (La donna del bosco, Devotion, Ho lasciato entrare la tempesta), il film è prodotto da Sarah Shaw e Anna McLeish (Relic, Partisan, Snowtown). La produzione esecutiva è di Nate Bolotin, Maxime Cottray, Nick Spicer e Aram Tertzakian di XYZ Films, Deanne Weir, Olivia Humphrey, Jack Christian, D.J. McPherson, Daina Reid, Sarah Snook, Jake Carter e Katie Anderson. Il morso del coniglio è una produzione Carver Films, con importanti investimenti da parte di XYZ Films e Screen Australia, in collaborazione con Film Victoria, South Australian Film Corporation, Soundfirm, Storyd Group e Fulcrum Media Finance.