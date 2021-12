Sarah Snook sostituisce Elisabeth Moss nell'horror Run Rabbit Run

Sarah Snook sostituirà le collega Elisabeth Moss come protagonista dell'horror Run Rabbit Run.

La star della serie The Handmaid's Tale ha dovuto rinunciare al progetto a causa di altri impegni presi in precedenza che rendono impossibile, per le tempistiche previste, recitare nel film.

Il film Run Rabbit Run sarà prodotto da XYZ e la pre-produzione inizierà nelle prossime settimane prima del via alle riprese che si svolgeranno a Victoria e nell'area Sud dell'Australia.

Sarah Snook sarà quindi la star del progetto diretto da Daina Reid (The Handmaid's Tale) in cui si racconta la storia di una dottoressa specializzata in fertilità il cui controllo sul ciclo della vita viene messo alla prova quando la figlia inizia ad avere un comportamento strano.

La sceneggiatura è firmata da Hannah Kent che ha sviluppato un'idea originale in collaborazione con Carver Films. Per ora i produttori non hanno svelato ulteriori nomi che faranno parte del cast accanto alla star della serie Succession.