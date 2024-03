Il monologo della speziale: annunciata la stagione 2

Contemporaneamente alla fine della prima stagione di Il monologo della speziale, domenica è stato annunciato che la serie avrà una seconda stagione, in uscita nel 2025. L'annuncio è stato accompagnato da una nuova immagine teaser che potete vedere qui sotto.

La prima stagione della serie adattamento del light novel di Natsu Hyūga ha debuttato il 21 ottobre ed è andata in onda per 24 episodi. Crunchyroll trasmette l'anime in streaming mentre va in onda in Giappone. Qui intanto potete leggere la nostra recensione della prima stagione de Il monologo dello speziale.

【Teaser Visual】

The Apothecary Diaries Season 2 Officially Announced for 2025!



✨More: https://t.co/sPKy0AWdWb pic.twitter.com/hMZL3WmU5N — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) March 23, 2024

Renshi e Maomao in un'immagine de Il monologo della speziale

I dettagli della serie

Norihiro Naganuma (The Ancient Magus' Bride stagione 1) ha diretto la prima stagione presso TOHO animation e OLM, e Naganuma ha anche supervisionato le sceneggiature. Akinori Fudesaka è stato l'assistente alla regia. Yukiko Nakatani ha disegnato i personaggi. Shōji Hata è stato il direttore del suono. Satoru Kousaki, Kevin Penkin e Arisa Okehazama hanno composto le musiche dell'anime.

La sinossi recita: "Maomao è vissuta tranquilla col suo padre speziale. Ma un giorno è stata venduta come servitrice nel palazzo imperiale. Lei non è però adatta a una vita circondata da nobili. Quando l'erede dell'imperatore si ammala, lei non resiste all'impulso di mettersi all'opera e curarlo. Questo attira l'attenzione di Jinshi, un bellissimo ufficiale che decide di promuoverla. Ora la ragazza si sta facendo un nome risolvendo vari casi con le sue competenze in campo medico!"