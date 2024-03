Il monologo della speziale, la recensione: su Crunchyroll un anime che non ti aspetti

Mai farsi ingannare dalle prime impressioni: Il monologo della speziale, infatti, è un anime dall'aspetto a tratti ingannevole e di certo questo finisce per essere un pregio notevole. Nonostante il look e le atmosfere tipiche del romance, le vicende raccontate e le tematiche trattate ne hanno fatto una delle serie più interessanti disponibili su Crunchyroll. Etichettato un po' ovunque come seinen, quindi come un prodotto adatto a giovani adulti prevalentemente uomini, vede in questa definizione solo una piccola parte del target di riferimento, poiché le avventure della giovane speziale Maomao, sconfinano nel romanzo storico, nel giallo e nel dramma, rendendosi appetibili a un vastissimo tipo di pubblico.

Adattamento di una serie di Light Novel di Natsu Hyūga - molto apprezzate in Giappone e in diversi paesi occidentali dove sono state tradotte - prima di finire sul piccolo schermo questa storia è stata resa anche in ben due manga ad opera di autori e disegnatori differenti, sintomo di un forte interesse da parte di addetti ai lavori e pubblico. Come vedremo in questa recensione, infatti, i pregi de Il monologo della speziale, non risiedono solo nel suo grande bacino d'utenza ma, sopratutto, nel riuscire a mantenere un costante equilibrio di tutti i fattori in una narrazione complessa, stratificata e mai banale.

Maomao, protagonista non convenzionale della trama

Maomao è una giovane che vive nello yūkaku, un quartiere dei piaceri che ospita bordelli di vario livello, e insieme a suo padre porta avanti la professione di speziale, occupandosi di medicine e cura dei malati. Un giorno mentre raccoglie delle erbe viene rapita e venduta alla Corte Interna del Palazzo Imperiale come serva, dove ben presto però si fa notare cercando di avvertire di nascosto una delle consorti della tossicità di un prodotto cosmetico. Smascherata da uno strano e affascinante supervisore, ottiene così nuove mansioni come assaggiatrice ufficiale e ancella della consorte Yuye. Maomao, che ha sempre adorato trafficare con i veleni, si mette quindi a servizio, scoprendo un mondo fatto di intrighi e pericoli ai quali far fronte utilizzando le sue capacità deduttive.

La buona scrittura dei personaggi

Se la storia riesce a coinvolgere e impressionare è grazie alla buona scrittura dei personaggi: vite che si intrecciano, individui fatti di carne e desideri che da una serie di luoghi ristretti tessono le sorti di un intero paese e non parliamo dei luoghi del potere, ma quelli di un universo principalmente femminile. Che siano le stanze di una consorte imperiale o quelle di una cortigiana in un bordello, tra quelle mura che si intrecciano trame e sottotrame in grado di smuovere la politica di un impero, così come le vite dei protagonisti, in primis quella di Maomao.

La sua figura è sempre centrale in ogni situazione anche se, come abbiamo già accennato, la sua caratterizzazione è molto più complessa di quanto si possa pensare, slegata dalle logiche sia del genere che di un target specifico. La speziale è una giovane donna che porta sulle spalle un bagaglio già pesante e che viene rivelato nel corso della serie. La sua mente deduttiva la porta a concentrarsi in modo ossessivo su ciò che le interessa: la sua passione per gli ingredienti rari e per i veleni viene usata spesso da Maomao quasi come uno scudo, come una distrazione dai tumulti dell'animo, un'ancora che la tiene salda e viva tratteggiata in scrittura in modo magistrale.

Anche i suoi comprimari, seppur con meno spazio, riescono a risultare complessi ed incisivi, figure sì di contorno, ma che dietro l'esca dello stereotipo nascondono una miriade di sfaccettature interessanti da disvelare col tempo e il proseguire delle vicende. Esempio lampante di quello che abbiamo appena detto è Renshi, misterioso supervisore della corte interna, individuo dall'aspetto bellissimo e androgino che finisce per ricoprire ben più del ruolo del belloccio di turno e che nasconde invece una serie di fragilità e limiti che è in grado di riconoscere e sfruttare a proprio vantaggio.

Giocare con i generi

Mistery, giallo, storico, drammatico, sono molti i modi in cui quest'anime può essere definito poiché frutto di una commistione di generi riuscita ed estremamente bilanciata. Una narrazione stratificata ma mai troppo ripetitiva, insidiosa da gestire e infatti difetto di diverse produzioni simili che presentano, proprio come ne Il monologo della speziale, una struttura segmentata in una serie di "casi della settimana" che vanno poi ad adagiarsi su quella che è una trama lunga e centrale. L'equilibrio sembra essere il miglior pregio di quest'anime e quindi un plauso va a Norihiro Naganuma che si è occupato sia della regia che della composizione della serie, dimostrando di saper gestire alla perfezione le tempistiche di ciascun episodio.

Le animazioni ad opera di Toho Animation Studio e Oriental Light and Magic sono anch'esse poi di ottimo livello: vivaci e fluide rendono giustizia anche ad un character design particolarmente gradevole e caratterizzato da scelte cromatiche distintive e specifiche di ciascun personaggio. Se non lo avete ancora fatto, quindi, date un'occasione a Il monologo della speziale, verrete assolutamente catturati da ogni suo singolo elemento e vi assicuriamo che vorrete sapere sempre di più sulle vicende di Maomao, Renshi e della Corte Imperiale.