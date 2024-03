City Hunter: da Netflix il trailer del live-action tratto dal celebre anime e manga

Netflix ha pubblicato il teaser trailer per il prossimo adattamento cinematografico live-action della serie manga d'azione City Hunter di Tsukasa Hojo.

La clip presenta anche una nuova versione dell'iconica sigla finale dell'anime televisivo.

"Questa è la sigla finale di una storia che è allo stesso tempo hard-boiled e comica, e sembra andare avanti senza fine", ha detto il tastierista dei TM NETWORK, Tetsuya Komuro. "In ogni caso, volevamo creare un suono incantevole che facesse sembrare Ryo Saeba sempre più vicino e lontano. E ora, la versione live-action è pronta per lo streaming mondiale! Non avrei mai pensato che 'Get Wild' di TM NETWORK sarebbe stato in grado di appoggiarsi alla serie come tema finale fino ad oggi. Sono grato a tutti coloro che continuano ad amare questa canzone, che sicuramente mi farà fare un altro passo avanti".

City Hunter The Movie: Angel Dust, il trailer italiano dell'anime al cinema il 19, 20 e 21 febbraio

Il nuovo film live-action di City Hunter è ambientato nella Shinjuku dei giorni nostri ed è stato girato nelle attuali aree di Shinjuku e Kabukicho con la piena collaborazione della città di Shinjuku, dell'Associazione Turistica della città e del distretto commerciale di Kabukicho.

Ryohei Suzuki interpreta il protagonista Ryo Saeba, mentre Misato Morita è la sua partner Kaori Makimura. Il film sarà trasmesso in tutto il mondo su Netflix a partire dal 25 aprile 2024.