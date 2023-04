Il mondo perduto: Jurassic Park, stasera su Italia 1, trama e cast del film di Steven Spielberg

Stasera 15 aprile Italia 1 ci riporta nel regno dei dinosauri con Il mondo perduto: Jurassic Park, la pellicola diretta da Steven Spielberg su uno script di David Koepp. Il film è il sequel di Jurassic Park. Trama, trailer e cast del lungometraggio.

Il mondo perduto - Jurassic Park: gli Stegosauri del film

Il mondo perduto: Jurassic Park: Trama

John Hammond rivela a Ian Malcom l'esistenza, in Costa Rica, di un'isola, chiamata "sito B", in cui i dinosauri creati in laboratorio sono stati allevati in totale libertà. Il vecchio miliardario ha perso il controllo della sua società, gestita adesso dal nipote Peter, affarista incompetente e privo di scrupoli. Chiede perciò a Malcom di unirsi a un corpo di spedizione scientifico sull'isola, per documentare la vita dei dinosauri e fare in modo che l'avidità del nipote non provochi un'ulteriore strage. Ma sull'isola, insieme agli scienziati, arriva anche un gruppo di cacciatori guidati da Peter.

Il mondo perduto - Jurassic Park: Peter Stormare in una scena

Il mondo perduto: Jurassic Park: Curiosità

Il mondo perduto: Jurassic park si ispira al romanzo Il mondo perduto di Michael Crichton. La pellicola è uscita in Italia il 5 settembre 1997, la versione distribuita nel nostro paese è stata ampliata con scene cancellate, che includevano la cacciata di John Hammond da parte dei dirigenti di InGen.

Il mondo perduto - Jurassic Park: uno dei mamenchisaurus del film

Le riprese del film si sono svolte dal 05 Settembre 1996 all'11 Dicembre 1996 in Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti d'America. Qui trovate la nostra recensione di Il mondo perduto: Jurassic park. Il triler del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Il mondo perduto: Jurassic Park: Interpreti e personaggi