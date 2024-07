Il mistero scorre sul fiume: una clip esclusiva della drammatica detective story cinese

Dopo il passaggio a Cannes 2023 nella sezione Un Certain Regard, i cinema estivi accolgono l'uscita in sala, dall'11 luglio con Wanted Cinema, del dramma cinese Il mistero scorre sul fiume, nuova opera del regista Wei Shuju. Tratto dal racconto Errore in riva al fiume, edito in Italia da Einaudi nella raccolta dal titolo Torture (1997), il film ricostruisce un'indagine su una serie di omicidi in una città fluviale nella Cina rurale negli anni '90.

In attesa dell'uscita, Movieplayer.it vi offre una clip esclusiva della pellicola che vede un team di poliziotti intenti ad analizzare delle registrazioni in cui si ode il rumore del treno per localizzare il possibile serial killer. I costumi e le atmosfere ricostruiscono l'epoca passata trasmettendo atmosfere claustrofobiche, ma anche la dedizione degli agenti al loro lavoro.

Un mistero da risolvere

Anni '90, villaggio di Banpo, Cina rurale. Il corpo di una donna viene ritrovato in riva al fiume. Il coscienzioso Ma Zhe, capo della polizia criminale, dirige le indagini sull'omicidio, che portano rapidamente a un arresto fin troppo facile. Mentre i suoi superiori sono ansiosi di comunicare il successo dell'inchiesta e consegnare il colpevole alla giustizia, diversi indizi spingono Ma Zhe a scavare più a fondo negli strani comportamenti dei suoi concittadini.

"Quello che volevo mostrare è che il destino si prende gioco delle persone: più cerchiamo di scoprire in profondità il significato della vita, più è probabile che lo mancheremo" spiega Wei Shujun. "Mi piace molto la citazione di Albert Camus che ho inserito all'inizio del film: Non comprendiamo il destino, ed è per questo che mi sono fatto destino. Ho assunto il volto sciocco e incomprensibile degli dei".

Nel cast de Il mistero scorre sul fiume, oltre a Zhu Yilong, qui nei panni del capo della polizia criminale di un piccolo villaggio rurale, compare anche Chloe Maayan.