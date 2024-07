Jasmine Trinca è Maria Montessori nel listino di fine 2024 targato Wanted Cinema

Un listino compatto, che punta alla sostanza e alla qualità. Un listino che festeggia i 10 anni di attività per "Un mercato di cinema ricercato". Alle Cinè - Giornate di Cinema di Riccione Wanted Cinema ha mostrato il meglio del proprio listino, con le uscite segnalate fino a dicembre 2024. Tanti i generi, tanti gli autori, tanta l'alternanza tra produzioni diverse e trasversali. La stagione cinematografica di Wanted Cinema si apre in anticipo con Il mistero scorre sul fiume di Wei Shujun, passato a Cannes nel 2023. Un noir ambientato in Cina, tra indagini, sospetti e zone oscure. Tratto dal racconto Mistakes by the River di Yu Hua Ya.

Il mistero scorre sul fiume, in sala grazie a Wanted Cinema

Uscita evento in tre giorni per il documentario di Andrea Pichler: Pericolosamente vicini ci porta in Trentino, affrontando il problema creato dall'uomo nei confronti degli orsi. Una vicinanza ardita, e drammatica come nel caso della morte di Andrea Papi nel 2023. Il documentario rintraccia quindi la relazione complicata che si vive in Trentino, tra la natura e l'essere umano. Sempre in montagna ma in un film di finzione con Sole per una notte di Maxine Rappaz, con protagonista Jeanne Balibar, una donna che, una volta a settimana, si reca in un albergo di montagna seducendo uomini soli. Almeno fino a quando uno di questi amanti, si trattiene qualche giorno più del previsto.

Jasmine Trinca diventa Maria Montessori

Lucie Debay e Lazare Gousseau ne La sindrome degli amori passati

Altro tono per la commedia La sindrome degli amori passati di Ann Sirot e Raphael Babloni, con protagonista una coppia che non riesce ad avere figli. Un medico pare indicare la via: entrambi dovranno passare una notte di sesso con i propri ex. Passato alla Semaine de la Critique di Cannes 2023, il film alterna ironia e sentimento, anche grazie alle interpretazioni di Lucie Debay e Lazare Gousseau. Nel listino Wanted spicca poi il biopic di Léa Todorov su Maria Montessori, interpretata da Jasmine Trinca. Un racconto femminile e femminista. Maria Montessori - La nouvelle femme è una co-produzione Italia Francia.

In autunno per Wanted arriva al cinema L'amore secondo Kafa di Judith Kaufmann e Georg Mass, biopic che racconta lo scrittore durante l'ultimo anno di vita. Protagonisti Henriette Confurius e Sabin Tambrea. Altro documentario in uscita evento da tenere d'occhio è quello di Laurent Geslin che ci porta tra le montagne svizzere per seguire una famiglia di linci ne Le linci selvagge. Interessantissima l'animazione pittorica e realistica di DK Welchman e Hugh Welchman ne La nostra terra, film tratto dall'omonimo romanzo e ambientato in Polonia all'inizio del XX Secolo con protagonista una contadina costretta a sposarsi.

Viriamo poi sul drammatico sentimentale con Sconosciuti per una notte diretto e interpretato da Alex Lutz, facendo coppia con Karin Viard. Presentato a Cannes nel 2023, il film racconta di due estranie che, litigando in metropolitana, si scoprono reciprocamente attratti, accompagnandoci in un finale rivelatorio.

I film Wanted in uscita fino alla fine del 2024: