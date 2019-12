Il Mistero Henri Pick, clip esclusiva della commedia francese con Fabrice Luchini

Il Mistero Henri Pick, il film da cui è tratta la video clip esclusiva che vi presentiamo oggi, sarà in sala dal 19 dicembre, la nuova brillante commedia francese è distribuita da I Wonder Pictures.

La trama di Il Mistero Henri Pick inizia con un editore che trova un libro in una biblioteca della Bretagna - una di quelle che cerca di rivalutare anche opere ignorate - l'uomo rimane talmente entusiasta da definirlo un capolavoro della letteratura. Il misterioso scrittore è un certo Henri Pick, conosciuto da tutti come pizzaiolo ma romanziere per passione, purtroppo scomparso qualche anno prima. Sulle sue tracce si muove il critico letterario Jean Michel Rouche, estremamente determinato a scoprire la verità. La vedova, intanto, rivela che suo marito non ha mai letto neanche un libro e di non averlo mai visto scrivere nulla. Si apre così un mistero sulla figura di Henri Pick, mentre il romanzo che riporta la sua firma spopola diventando un vero e proprio bestseller. Sarà la figlia di Pick ad aiutare Rouche per giungere alla vera identità di quello scrittore straordinario.

La commedia francese ha come protagonsti Fabrice Luchini che interpreta il critico letterario Jean Michel Rouche e Camille Cottin che interpreta Joséphine Pick, la figlia di Pick, affianco a loro troviamo Alice Isaaz, Bastien Bouillon, Josiane Stoléru, Astrid Whettnall, Marc Fraize, Hanna Schygulla, Marie-Christine Orry, Vincent Winterhalter, Florence Muller, Philypa Phoenix e Annie Mercier. Il film è diretto da Rémi Bezançon che firma anche la sceneggiatura insieme a David Foenkinos e Vanessa Portal.

Il film è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo dell'eclettico scrittore parigino David Foenkinos, il romanzo è edito in Italia da Mondadori che, per l'occasione dell'uscita del film in sala, pubblica una nuova edizione fascettata di questa storia misteriosa e affascinante. Il film, che sarà in sala anche il giorno di Natale, uscirà il 19 dicembre grazie a Wonder Pictures. Oggi vi prestiamo una video clip esclusiva in cui Jean Michel Rouche fa la conoscenza delle stravaganti iscritte al Club dei Libri di Crozon, dove si leggono solo libri gialli.