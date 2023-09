Il mistero Henry Pick: trama e cast del film in onda stasera in prima visione su Rai 3

Stasera su Rai 3 va in onda Il mistero Henry Pick: ecco la trama e il cast del film in prima visione Tv diretto da Rémi Bezançon con Fabrice Luchini e Camille Cottin.

Stasera 16 settembre 2023 su Rai 3, in prima serata alle 21:20, va in onda il film Il mistero Henry Pick, trasmesso in prima visione tv. La pellicola del 2019, diretta da Rémi Bezançon è stata scritta dallo stesso regista e da Vanessa Portal. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Il mistero Henri Pick: Alice Isaaz e Bastien Bouillon in una foto

Il Mistero Henri Pick: trama

Quando un editore trova un libro in una biblioteca della Bretagna - una di quelle che cerca di rivalutare anche opere ignorate - rimane talmente entusiasta da definirlo un capolavoro della letteratura. Il misterioso scrittore è un certo Henri Pick, conosciuto da tutti come pizzaiolo ma romanziere per passione, purtroppo scomparso qualche anno prima.

Sulle sue tracce si muove il critico letterario Jean Michel Rouche, estremamente determinato a scoprire la verità. La vedova, intanto, rivela che suo marito non ha mai letto neanche un libro e di non averlo mai visto scrivere nulla.

Si apre così un mistero sulla figura di Henri Pick, mentre il romanzo che riporta la sua firma spopola diventando un vero e proprio bestseller. Sarà la figlia di Pick ad aiutare Rouche per giungere alla vera identità di quello scrittore straordinario.

Il mistero Henri Pick: una scena del film con Fabrice Luchini

Curiosità

Il Mistero Henri Pick è uscito in Italia il 19 Dicembre 2019 grazie a I Wonder Pictures.

Il film è stato girato in Francia ed è l'adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da David Foenkinos, scrittore, regista e sceneggiatore francese che lo ha pubblicato nel 2016.

Il mistero Henri Pick: Fabrice Luchini, Camille Cottin in un'immagine

Interpreti e personaggi

Il mistero Henri Pick: Fabrice Luchini, Camille Cottin in un momento del film

Recensione e Traler

La nostra recensione di Il mistero Henri Pick.

Il Mistero Henri Pick è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 92% sul 100% mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.7 su 10.