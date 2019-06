Studio Ghibli svela la data dell'inaugurazione del suo parco tematico

Lo Studio Ghibli ha svelato la data in cui aprirà il suo primo parco tematico in Giappone: l'autunno 2022.

L'area verrà realizzata in collaborazione con i responsabili della prefettura di Aichi e il quotidiano Chunichi Shimbun, negli spazi dell'Expo 2005 Aichi Commemorative Park, location non molto distante da Nagoya.

Nel 2022 lo Studio Ghibli, che gestirà il lato creativo del progetto, aprirà il suo parco e un anno dopo saranno inaugurate nuove attrazioni. Gli spazi saranno suddivisi in cinque aree tematiche, tra cui quelle ispirate ai film di Hayao Miyazaki Il castello errante di Howl e Principessa Mononoke.

Il regista, secondo quanto dichiarato da Variety, è coinvolto in modo attivo nello sviluppo del parco e suo figlio Goro sta lavorando duramente al progetto, come confermato dal produttore Toshio Suzuki che ha dichiarato: "Miyazaki non è il tipo di persona che controlla a distante sostenendo semplicemente gli altri. Inizia immediatamente a dire 'fate questo' e 'non fate quello'".

Speciale Hayao Miyazaki, parte 2: i film con lo Studio Ghibli e l'eredità