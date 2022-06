Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3: un attore ferito sul set a causa di un incidente tra due barche

Durante le riprese del film Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3 c'è stato un incidente e un attore è rimasto ferito quando due barche si sono scontrate.

Il contrattempo è avvenuto a Thymari, nell'area di Attica, nella zona sud della Grecia.

Una persona di nazionalità greca è rimasta ferita, in modo lieve, a causa dell'incidente. Una delle barche usate per le riprese di alcune scene del terzo capitolo della storia raccontata in Il mio grosso grasso matrimonio greco si è ribaltata e gli attori e i membri della troupe che erano a bordo sono stati recuperati in mare, come ha rivelato la guardia costiera.

L'attore rimasto ferito è stato trasportato in ospedale, ma aveva delle ferite lievi dopo essere rimasto intrappolato sotto l'imbarcazione e salvato da un sommozzatore.

A bordo delle due barche c'era un totale di 16 persone, di origine greca e provenienti da altre parti del mondo.

Le autorità locali stanno investigando per capire cosa sia accaduto. I problemi sembra siano stati legati alla velocità e alla distanza. La collisione sembra sia stata causata da alcuni errori riguardanti il momento in cui le due barche dovevano incrociarsi.

Ecco un'immagine scattata sul set: