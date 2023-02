Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3: svelata la data di uscita

Il Mio Grosso Grasso Matrimonio 3 ha ora una data di uscita: Focus Features ha infatti annunciato che il film arriverà l'8 settembre nei cinema americani.

Il terzo capitolo della storia, romantica e comica con protagonista Nia Vardalos, può contare sul sostegno di un team di produttori in cui non mancano Tom Hanks, Rita Wilson e Gary Goetzman, già coinvolti nel successo dei primi due capitoli della storia.

Il mio grosso grasso matrimonio greco aveva incassato ben 368,7 milioni di dollari ai box office mondiali, a fronte di un budget di soli 5 milioni.

Nel terzo capitolo della storia i protagonisti partiranno da Chicago con destinazione la Grecia per una vacanza che coinvolge anche, come prevedibile, un matrimonio.

John Corbett e Nia Vardalos ne Il mio grosso grasso matrimonio greco

Nia Vardalos ha diretto il film, oltre ad averne scritto la sceneggiatura ed esserne la protagonista accanto a John Corbett.

Nel cast ci saranno anche Louis Mandylor, Andrea Martin, Gia Carides, Joey Fatone, Lainie Kazan, Maria Vacratsis ed Elena Kampouris. Tra i nuoi arrivi nel cast ci sono Elias Kacavas e Melina Kotselo.

Il mio grosso grasso matrimonio greco 2: la famiglia colpisce ancora!

Il lungometraggio originale era stato diretto da Joel Zwick e aveva come protagonista Fotoula "Toula" Portokalos (Vardalos), una giovane donna americana di origini greche che si innamora di un uomo non greco, interpretato da John Corbett, decidendo di sposarlo contro il volere della sua famiglia, dando il via a un'esilarante lotta per farlo accettare.

Il sequel era arrivato nel 2016, non riuscendo però a replicare il successo del primo capitolo della storia.