Il mio Godard: stasera su Rai Movie in prima visione il film con Louis Garrel

Stasera su Rai Movie, alle 21:10, va in onda, per la prima volta in chiaro, Il mio Godard, il film diretto da Michel Hazanavicius, con Louis Garrel.

Una prima visione stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre): alle 21:10 va in onda Il mio Godard, il film diretto nel 2017 dal premio Oscar Michel Hazanavicius con protagonista Louis Garrel.

Formidabile: Louis Garrel e Stacy Martin in una scena

Basato sulla biografia dell'attrice Anne Wiazemsky, dal titolo Un an après, Il mio Godard racconta la storia del suo rapporto sentimentale col grande regista francese Jean-Luc Godard.

Il racconto ci riporta indietro nella Parigi del 1967. Jean-Luc Godard, il cineasta più in vista della sua generazione, gira La chinoise con la donna che ama, Anne Wiazemsky, più giovane di lui di 20 anni. Sono felici, innamorati, affascinanti e si sposano. Ma quando il film esce, l'accoglienza che riceve porta il regista a rimettere profondamente in discussione le sue idee.

Il Maggio '68 non fa che amplificare il processo e la crisi che scuote Godard lo trasformerà radicalmente: da cineasta star ad artista maoista fuori dal sistema, tanto incompreso quanto incomprensibile.

Nel cast: Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo, Micha Lescot, Grégory Gadebois e Emmanuele Aita.