Il mio amico Nanuk stasera su Italia 1: cast, recensione e trama del film

Stasera 12 giugno su Italia 1 va in onda Il mio amico Nanuk: cast, recensione e trama del film di Roger Spottiswoode e Brando Quilici.

Stasera, 12 giugno 2023, alle 21:20, su Italia 1 va in onda Il mio amico Nanuk. Il film, una produzione italo-canadese, è stato diretto da Roger Spottiswoode e Brando Quilici. La sceneggiatura è di Bart Gavigan e Hugh Hudson. Lawrence Shragge ha composto la colonna sonora. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Il mio amico Nanuk: Trama

Tra i ghiacci del Canada settentrionale, il piccolo Luke scopre che un giovane cucciolo di orso polare è stato separato dalla madre. Ponendosi come obiettivo quello di trovare un modo per ricongiungere i due, Luke trova l'aiuto di Muktuk, mezzo Inuit e mezzo canadese, che conosce bene il territorio dove vivono gli orsi polari. Per portare a termine la missione, Luka dovrà imparare a proteggere se stesso e il cucciolo dai pericoli che la natura selvaggia offre.

Il mio amico Nanuk: Curiosità

Il mio amico Nanuk è stato presentato in anteprima al Festival internazionale del film di Roma nella sezione Alice nella città. Nei cinema è arrivato il 13 novembre 2014.

Le riprese del film si sono svolte in Canada. Il nome "Nanuk" fa riferimento all'orso polare nella lingua degli Inuit, il popolo indigeno dell'Artico. Anche se l'orso polare non è il protagonista del film, il nome viene utilizzato per simboleggiare la forza e la connessione con la natura.

La pellicola sostituisce White Elephant Codice criminale, dopo l'annuncio della morte di Silvio Berlusconi i palinsesti sono stati rivoluzionati.

Il mio amico Nanuk: Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione de Il mio amico Nanuk.

Il mio amico Nanuk: Interpreti e personaggi