Morte di Silvio Berlusconi, L'isola dei Famosi non va in onda: come cambiano i palinsesti Rai e Mediaset

Dopo la morte di Silvio Berlusconi sia la Rai che Mediaset hanno deciso di cambiare i palinsesti. Canale 5 non trasmetterà L'isola dei Famosi e le soap pomeridiane. Rai 1 ha sostituito la replica di Blanca con uno speciale di Porta a Porta condotto da Bruno Vespa.

Nuova programmazione Rai del 12 giugno

Unomattina ha ceduto il posto ad un un'Edizione Straordinaria del Tg1. Nel prime time lo Speciale Porta a Porta prende il posto della quarta puntata della replica di Blanca. Su Rai 2, Tg2 Italia sarà incentrato sulla morte del fondatore di Forza Italia. Rai 3 ha trasmesso uno Speciale Tg3. Le trasmissioni di attualità del pomeriggio saranno focalizzate sulla morte dell'ex Presidente del Consiglio

Silvio Berlusconi è morto a 86 anni

Nuova programmazione Mediaset del 12 giugno

Speciale Tg5 andrà in onda fino alle 18.20. Dopo una pausa di circa 90 minuti, nella quale sarà inserito probabilmente un film, riprenderà fino alle 20:00 e terminerà alle 0:00. Non andranno in onda Paperissima e L'Isola dei Famosi, garantiti i notiziari con le altre informazioni, Lo speciale viene trasmesso in simulcast anche su Rete 4 e Tgcom24.

Italia 1 trasmetterà in mattina e nel pomeriggio le serie televisive Una Mamma per Amica e Supergirl. In prima serata il film White Elephant - Codice criminale viene sostituito da Il mio amico Nanuk e La piccola principessa.

Nuova programmazione di La7 del 12 giugno

In prima serata Enrico Mentana condurrà lo speciale I Mille Volti di Berlusconi in luogo degli episodi della serie televisiva Yellowstone