Il Metodo Kominsky: Michael Douglas e Alan Arkin nel nuovo trailer

Il metodo Kominsky, la serie comedy con protagonisti Michael Douglas e Alan Arkin, arriverà domani sulla piattaforma di streaming di Netflix e online è stato condiviso un nuovo trailer ricco di sequenze inedite.

I due attori recitano nello show con il ruolo di due amici che cercano di fare successo a Los Angeles, una città ossessionata dalla bellezza e dalla giovinezza.

Ecco il trailer inedito, in inglese e italiano:

Michael Douglas interpreterà nelle puntate l'attore Sandy Kominsky, mentre Alan Arkin sarà il suo agente Norman Newlander.

La serie è composta da otto episodi di trenta minuti ciascuno realizzati da Chuck Lorre, nominato 8 volte agli Emmy e già creatore di The Big Bang Theory. La serie è stata scritta da Al Higgins, David Javerbaum e Chuck Lorre.

Lorre, Al Higgins e Michael Douglas hanno lavorato anche come produttori esecutivi della serie, prodotta da Chuck Lorre Productions, Inc. in collaborazione con Warner Bros. Television.