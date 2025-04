Una favola moderna per il giorno di Pasqua: ecco la trama del film in onda stasera su Rai 1 alle 21.30. Protagonisti: una ragazza, un cucciolo di lupo e un cucciolo di leone che vogliono essere liberi.

Un cucciolo di lupo e un cucciolo di leone diventano inseparabili. È la storia di Alma e dei suoi suoi amici a quattro zampe, quella che vedremo questa sera su Rai Uno.

Per il giorno di Pasqua infatti, la rete ammiraglia Rai propone una favola ecologica, dedicata ai più piccoli e non solo: Il lupo e il leone, pellicola francese del 2021 diretta da Gilles de Maistre con Molly Kunz e Graham Greene.

Il lupo e il leone: la trama

Locandina di Il lupo e il leone

Alma ha vent'anni ed è una promettente pianista, in lizza per la filarmonica di Los Angeles. Quando però il nonno muore, la ragazza torna nei suoi luoghi d'origine: una remota isola canadese, dove è cresciuta nei boschi.

Una volta nella casa d'infanzia, Alma fa amicizia con la femmina di lupo artico a cui il nonno offriva ospitalità e, poco dopo, sarà quella stessa lupa a portarle il suo cucciolo.

Nel frattempo, la ragazza si è anche imbattuta in un cucciolo di leone: l'animale si è è perso nella foresta, dopo essere scampato a un atterraggio aereo di emergenza. In realtà, era destinato al circo di Vancouver.

Insieme, il piccolo lupo e il leoncino giocano diventano amici. Così, quando mamma lupa scompare, Alma capisce che non può ripartire e lasciare i cuccioli da soli: tocca a lei, ora, prendersene cura. Ma le cose prenderanno presto una piega inaspettata: Alma infatti, dovrà salvarli da due scienziati che vogliono catturarli per effettuare uno studio sul ripopolamento.

Il lupo e il leone: una scena

Abbandonato il conservatorio, la ragazza gestisce la proprietà del nonno sapendo che, un giorno, dovrà trovare una sistemazione al lupo e al leone, a cui nel frattempo ha trovato nome: Mozart e Dreamer. Un giorno, però, una donna e la figlia si avvicinano troppo alla proprietà; intervengono le forze dell'ordine, portando i due animali. Alma è dunque davanti a una nuova sfida: ritrovare il lupo, affidato ad un centro di ricerca, e il leone, acquistato dal circo, per riportarli in libertà.

Il cast

Il lupo e il leone: Molly Kunz durante una scena

Ad interpretare Alma ne Il lupo e il leone è l'attrice Molly Kunz; solo lei e pochi addetti della troupe, potevano avvicinarsi ai due cuccioli durante la produzione. Ad interpretare il suo padrino Joe, Graham Greene. Il film è stato scritto dal regista Gilles de Maistre, specializzato in documentari, insieme alla moglie Prune de Maistre. Osservando i comportamenti dei due animali, la sceneggiatura è stata riscritta ben 16 volte, mentre la produzione è durata quasi due anni.