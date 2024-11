Il lupo e il leone: la storia vera di due cuccioli divenuti (davvero) amici

Se c'è un regista che, più di altri, riesce a tradurre la magia in realtà, quello è Gilles de Maistre. Una filmografia lunga, che si allarga verso il rapporto dell'uomo con la natura (e viceversa). Prima il grande successo di Mia e il leone bianco del 2018, poi nel 2024 Emma e il giaguaro nero. In mezzo, Il lupo e il leone, storia di un'amicizia impossibile capace di incassare quasi tre milioni di euro nonostante l'uscita in piena pandemia (Mia e il leone bianco incassò quasi sei milioni).

Il lupo e il leone, Gilles De Maistre sul set insieme ai cuccioli

Ora, il film, arrivato su Netflix, è pronto per essere visto e riscoperto, magari partendo proprio dalla trama: siamo in Canada, e la protagonista è Alma (la giovane Molly Kunz), che sogna di fare la pianista, ma è costretta a tornare nella sua casa d'infanzia dopo la morte del nonno. Qui, incontra la lupa a cui il nonno dava da mangiare. Non solo, ecco che si imbatte anche in un cucciolo di leone (superstite di un volo atterrato in emergenza). Se ne prenderà cura, come si prenderà cura del cucciolo di lupacchiotto, dopo che mamma lupa scompare misteriosamente. Nemmeno a dirlo, tra i tre nasce un'amicizia.

Il lupo e il leone: dietro le quinte del film

Molly Kunz con i due cuccioli

Se vi abbiamo già fatto sciogliere il cuore con la dolcezza, vi diciamo anche che Il lupo e il leone, pur non essendo tratto direttamente una storia vera, è invece ben radicato ad una necessità produttiva reale, e scoccata durante la lavorazione di Mia e il leone bianco. Durante le riprese del film, infatti, Gilles de Maistre insieme alla sceneggiatrice nonché moglie Prune, hanno avanzato l'idea di proseguire il percorso ecologico e ambientalista con un'altra storia di amicizia e rispetto. Sullo stesso set c'era Kevin Richardson, specialista di leoni, poi raggiunto da Andrew Simpson, specialista di lupi. Da qui, l'idea. "È stato mentre ascoltavo una discussione tra Andrew Simpson, lo specialista dei lupi per il cinema, che si era unito a noi, e Kevin Richardson, l'uomo che sussurra alle orecchie dei leoni, che mi è venuta l'idea di portare sullo schermo questi due predatori. Sono figure mitiche del cinema. Prune, mia moglie, ha scritto una sceneggiatura e abbiamo iniziato", raccontava il regista.

Due cuccioli diventati amici (per davvero)

I due teneri amici

Come in ogni produzione di de Maistre, però, il benessere e la salvaguardia degli animali è primaria, e quindi la produzione de Il lupo e il leone ha rispettato diverse regole ferree. Innanzitutto, il film è stato girato nella riserva protetta Sacacomie, nel Québec canadese (dove era stato girato Secret Window con Johnny Depp!), successivamente la produzione si è sottoposta ad un lungo processo di studio rispetto ai due cuccioli protagonisti, chiamati Paddington (il lupo) e Walter (il leone). Uno studio che ha influito sulla sceneggiatura, riscritta ben sedici volte, in seguito all'analisi scaturita dalla co-abitazione tra cuccioli di lupi e leoni (che non condividono in natura lo stesso habitat).

Amici per sempre

Delicato, poi, il momento delle riprese: i due dolci cucciolotti sono cresciuti insieme fin dalle cinque settimane di vita, e solo Molly Kunz, oltre a pochi addetti della troupe, potevano avvicinarsi durante la produzione durata quasi due anni. Una sfida nella sfida, in quanto bisognava trovare un'intesa tra due specie diverse, e in più doveva esserci un equilibrio che rispettasse i bisogni degli animali, trattati come vere e proprie star (la crew del film era dietro una gabbia, ed erano proibite foto o carezze). Nessuna forzatura, quindi, e anzi una fluida e crescente intensità costruita mantenendo intatta e inalterata l'indole del lupo e del leone, seguita pedissequamente da Andrew Simpson, tra i più famosi addestratori di "animali da cinema" (celebre il suo lavoro ne Il trono di spade). Lo stesso Simpson che a fine riprese ha tenuto con sé, nella sua riserva canadese, sia Paddington che Walter. Come nelle fiabe più belle di Esopo per un'amicizia tutt'altro che immaginaria.