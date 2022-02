Il lupo e il leone, la storia vera che ha dato origine al film

Il lupo e il leone è un film del 2021 diretto da Gilles de Maistre che si ispira alla storia vera che ha visto come protagonisti lo stesso regista e l'addestratore di animali Andrew Simpson.

Il lupo e il leone è un film per famiglie del 2021 diretto da Gilles de Maistre, il quale ha anche scritto la sceneggiatura insieme a sua moglie Prune de Maistre. La pellicola, tratta da una storia vera, narra le vicende di Alma la quale, una volta tornata nella capanna del suo defunto nonno, si ritrova costretta a prendersi cura di un cucciolo di lupo e un cucciolo di leone che crescono insieme come fratelli.

Il lupo e il leone: un'immagine di Mozart e Dreamer

Il regista ha raccontato d'essere stato contattato da Andrew Simpson, celebre addestratore di animali riconosciuto a livello internazionale per la sua capacità di lavorare con i lupi, mentre lavorava sul set di Mia e il leone bianco. Andrew voleva capire se un cucciolo di lupo e uno di leone potessero sviluppare un certo tipo di legame

A proposito della genesi del film, de Maistre stesso ha rivelato: "Mentre giravo Mia e il leone bianco, stavo preparando un altro film con protagonisti dei cani. Non è mai arrivato nelle sale ma mi ha dato modo di conoscere Andrew Simpson, un addestratore di animali specializzato in lupi e cani che ha lavorato ne L'ultimo lupo di Jean-Jacques Annaud e ne Il Trono di Spade. Andrew ha espresso il desiderio di vedermi lavorare con i leoni e mi ha raggiunto in Sudafrica".

"Kevin Richardson, lo zoologo sul set di Mia e il leone bianco, ha mostrato ad Andrew come vivono leoni, iene, pantere... e vedendoli insieme è nata l'idea di un film con insieme leoni e lupi, i due mitici predatori del cinema. A memoria, non ricordavo nessun titolo con entrambi gli animali e con un umano che crea con loro una sorta di famiglia, basata solo sull'amore. Del resto, dal momento in cui si smette di avere paura dell'altro, è possibile creare legami capaci di trascendere le barriere di razza, colore e cultura." Ha concluso il regista de Il lupo e il leone.