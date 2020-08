Il labirinto del fauno, quando Guillermo Del Toro perse gli appunti sul film in un taxi

Guillermo del Toro è famoso tra i cineasti hollywoodiani per aver sempre compilato libri pieni di appunti e disegni sulle sue idee prima di trasformarle in un film come Il labirinto del fauno; questo meccanismo è considerato dal regista come un rituale, qualcosa che inoltre considera essenziale per il processo di sviluppo di una pellicola.

Del Toro, prima dell'inizio delle riprese, perse anni e anni di appunti, scritti appositamente per questo film, nel sedile posteriore di un taxi di New York, e quando scoprì di averli dimenticati sull'abitacolo, pensò che fosse la fine del progetto.

Tuttavia, il tassista li trovò e, rendendosi conto della loro importanza, rintracciò il regista e restituì gli appunti con grandi difficoltà e spese personali. Del Toro era convinto che questa fosse una benedizione e lo ha reso sempre più determinato a completare il film.

Il 3 aprile 2019 Guillermo Del Toro annunciò la pubblicazione di un'antologia di racconti che approfondisce ed espande la mitologia alla base de Il labirinto del fauno, scritta insieme a Cornelia Funke. Il romanzo è stato pubblicato in Italia il 15 ottobre 2019.