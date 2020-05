Il gladiatore: Joaquin Phoenix ha stretto amicizia con Russell Crowe dopo la morte del fratello

Russell Crowe ricorda l'amicizia nata con Joaquin Phoenix sul set de Il gladiatore anni dopo che il giovane collega aveva perso prematuramente il fratello, l'atore River Phoenix.

Joaquin Phoenix è lo psicotico imperatore Commodo ne Il gladiatore

Nel 1993 River Phoenix, astro nascente di Hollywood, è morto imprevvisamente a causa di un overdose. Sette anni dopo il fratello Joaquin Phoenix è stato scelto da Ridley Scott per interpretare l'Imperatore Commodo. Visto il complesso legame tra Commodo e il gladiatore MassimO Decimo Meridio, la stampa ha continuato a rinvangare la relazione tra Phoenix e il fratello deceduto, come ricorda Russell Crowe:

"C'erano un sacco di giornalisti che volevano alimentare il fuoco e continuavano a chiedere a Joaquin di suo fratello e della sua relazione con me per via di ciò che accade nel film. A un certo punto durante una conferenza stampa lui ha detto qualcosa del tipo, 'Guardate, Russell mi ha trattato come un fratello' e la cosa mi ha colpito davvero".

Dopo la fine delle riprese de Il gladiatore, i cammini di Joaquin Phoenix e Russell Crowe si sono divisi, ma ogni volta che si riuniscono rinasce il vecchio legame, come ha ammesso Crowe a Variety:

"L'ultima volta che ci siamo visti ci siamo incrociati per caso in un corridoio e poi siamo stati sei o sette ore a dirci cosa avremmo dovuto fare quel giorno mentre ci tenevamo compagnia".