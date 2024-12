Il gladiatore II, Oliver Stone: "Il primo era un classico, il secondo sono solo calorie vuote"

Oliver Stone non è un grande fan di Il gladiatore II. Sin dalla sua uscita nelle sale, Il gladiatore II ha ricevuto recensioni contrastanti soprattutto dai critici mentre il pubblico è stato maggiormente clemente.

Nonostante sia il film preferito da Christopher Nolan nel 2024, Il gladiatore II non ha trovato lo stesso appoggio da parte di un altro gigante di Hollywood, Oliver Stone, che ha spiegato i motivi del suo mancato apprezzamento.

Il gladiatore II è un sequel vuoto

Al podcast PBD, Stone ha confessato di non condividere l'entusiasmo di Nolan, nonostante riconosca un livello tecnico alto e una certa piacevolezza nella visione. Il problema è soprattutto la poca sintonia con i protagonisti.

"È sicuramente guardabile. È buono, ben fatto, il solito film preciso di Ridley ma non mi importava delle persone. Non ero coinvolto. Il primo era un classico, il secondo sono calorie vuote, come un prodotto commerciale" ha spiegato Stone.

Poco amore rispetto al primo gladiatore con Russell Crowe

Nonostante la capacità di Ridley Scott di dirigere un film ben ritmato e altamente coinvolgente, la ricezione della storia e dei personaggi non è stata ugualmente amata come il primo kolossal con protagonista Russell Crowe.

L'unica nota positiva da questo punto di vista è stata la performance di Denzel Washington nei panni di Macrinus, elogiata sia dalla stampa che dal pubblico. Il gladiatore II pare non coinvolgere allo stesso modo del primo film e questa versione è stata abbracciata in toto da Oliver Stone.