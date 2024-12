Il Gladiatore 3: Malta e Marocco come location principali, ecco quando iniziano le riprese

Abbiamo ottime notizie per i fan de Il Gladiatore. Nel nuovo numero di Production Weekly sono emersi importanti aggiornamenti sul terzo capitolo della saga epica di Ridley Scott. Contrariamente a quanto si pensava in precedenza, il progetto non è più in fase di "active development" (sviluppo attivo), ma ha finalmente una data di inizio riprese: il 2026, con Malta e il Marocco come location principali.

Tutto quello che sappiamo su Il Gladiatore 3

In precedenza, Ridley Scott aveva confermato che la sceneggiatura di Il Gladiatore 3 era in fase di scrittura e che Paul Mescal, protagonista del secondo capitolo, sarebbe tornato per il terzo film. Questo nuovo aggiornamento sulla produzione potrebbe significare che il biopic sui Bee Gees, che Scott aveva a lungo considerato, è stato definitivamente messo da parte. In passato, il regista aveva anche fatto riferimento ad alcune difficoltà legate all'interferenza dello studio, che non erano state particolarmente gradite.

Il gladiatore 2: Paul Mescal in ginocchio nel Colosseo

Scott ha dichiarato che il sequel si ispirerà a Il padrino - Parte II, in cui Michael Corleone (Al Pacino) è ormai il leader indiscusso della criminalità organizzata e deve affrontare le sfide morali di mantenere il potere. "C'è già un'idea", ha detto Scott a The Hollywood Reporter. "Ho sempre avuto l'idea che Il Padrino finisca con Michael che non vuole il lavoro. Si siede lì, e c'è questa pressione su di lui. Gli è già stata baciata la mano. Ha tradito sua moglie con delle bugie. Lucius non è affatto così malvagio. Si chiede: 'Padre, cosa devo fare?' Questo è un buon punto di partenza".

In un'intervista a Premiere, Scott ha aggiunto: "Il prossimo film sarà su un uomo che non vuole essere dov'è". Ha anche dichiarato a Total Film: "Ho già scritto otto pagine. Ho l'inizio di un'impronta molto buona". E ha concluso con una battuta: "Se ci sarà un Gladiatore 3, non credo che tornerete mai nell'arena... Ma sono stato costretto a tornarci..."

Il Gladiatore 2: Paul Mescal in una scena di lotta

Nel frattempo, il prossimo progetto del regista di Blade Runner è The Dog Stars, per il quale Scott è ancora alla ricerca di un protagonista, dato che Paul Mescal ha dovuto abbandonare il ruolo a causa dei suoi impegni con i film sui Beatles diretti da Sam Mendes, le cui riprese inizieranno nel 2025.

Il Gladiatore 2 ha conquistato il botteghino, diventando uno dei film più redditizi di sempre per Paramount. Nonostante l'assenza di Russell Crowe, protagonista del primo film, il ritorno di Ridley Scott ha attirato un vasto pubblico grazie alla sua combinazione di spettacolo e intensità emotiva. Con un incasso globale che ha raggiunto 370 milioni di dollari, il film ha superato altri grandi successi della Paramount come Indiana Jones e Top Gun, piazzandosi al 47° posto tra i maggiori incassi della casa di produzione.