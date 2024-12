Ridley Scott conferma che Paul Mescal interpreterà Paul McCartney nei biopic sui Beatles

Il prossimo grande progetto sui Beatles di Sam Mendes sta pian piano svelando il suo cast. Dopo l'annuncio che Barry Keoghan sarà Ringo Starr in uno dei biopic sui Fab Four, ora arriva la conferma che Paul Mescal interpreterà Paul McCartney.

La notizia è stata confermata indirettamente da Ridley Scott, durante una conversazione con il collega regista Christopher Nolan alla Directors Guild of America di Los Angeles, lo scorso martedì, in occasione della proiezione del suo ultimo film, Il Gladiatore 2.

Paul interpreta Paul?

Durante l'evento, Scott ha parlato del suo prossimo progetto, il thriller The Dog Stars, e quando Nolan ha chiesto se Mescal sarebbe stato il protagonista, Scott ha inizialmente confermato il rumor che circolava da tempo. Tuttavia, ha poi spiegato che gli impegni di Mescal potrebbero impedirgli di unirsi a lui per il nuovo film. Secondo Scott, l'attore irlandese sarà infatti coinvolto nel progetto sui Beatles, in cui è destinato a interpretare Paul McCartney.

Locandina di Paul Mescal

"Sì", ha risposto Scott alla domanda se Mescal sarebbe stato parte di The Dog Stars. Poi ha aggiunto: "Forse. In realtà, Paul è impegnato, sta facendo il prossimo film sui Beatles. Quindi, forse dovrò lasciarlo andare".

Sebbene lo studio non abbia ancora confermato ufficialmente la scelta di casting, dunque Mescal dovrebbe interpretare McCartney in uno dei quattro biopic che Mendes realizzerà sui Beatles. Ogni film sarà dedicato a uno dei membri dei Fab Four: McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr.

The Beatles Get Back - The Rooftop Concert: una sequenza

A proposito del suo possibile ruolo, Mescal aveva risposto con una certa ironia durante un'intervista a Entertainment Tonight lo scorso mese: "Sarebbe una storia incredibile a cui essere legati". E aggiungeva: "Il fatto che Sam Mendes sia stato scelto per la regia, sarebbe davvero un sogno che si avvera". Quando gli è stato chiesto se avrebbe davvero interpretato McCartney, Mescal si è schermito: "No, no, no, non lo faremo".

Nel frattempo, Barry Keoghan ha confermato che interpreterà Ringo Starr nel biopic a lui dedicato. In un'intervista a Entertainment Tonight, il batterista dei Beatles ha rivelato che Keoghan avrebbe anche preso lezioni di batteria per prepararsi al ruolo. Inoltre, si dice che l'attore Joseph Quinn sia stato preso in considerazione per un altro ruolo, ma non sono ancora stati confermati dettagli ufficiali.