Il Gladiatore 2: i produttori svelano quando sarà ambientata la storia

I produttori del film Il Gladiatore 2 hanno parlato del sequel in fase di sviluppo e di come è stata affrontata l'idea di continuare la storia.

Il Gladiatore 2 è in fase di sviluppo e i produttori hanno svelato quando sarà ambientata la storia.

Tanti fan del film originale si sono chiesti in che modo potrebbe proseguire la storia portata sul grande schermo da Ridley Scott e ora è stato condiviso qualche dettaglio.

I produttori Laurie MacDonald e Walter F. Parkes, intervistati da HeyUGuys, hanno parlato della continuazione della storia di Massimo, interpretato nel film Il gladiatore da Russell Crowe.

Il sequel sarà scritto da Peter Craig e Ridley Scott aveva confermato in più occasioni che il lungometraggio era in fase di sviluppo.

MacDonald ha ora spiegato: "Stiamo lavorando con Ridley ed è un film che non avremmo toccato tranne nel caso in cui ci fosse stata la sensazione di aver trovato un modo per realizzarlo che sembrasse legittimo, quindi stiamo lavorando con uno sceneggiatore incredibile, Peter Craig".

Parkes ha aggiunto: "Il film riprende la storia 30 anni dopo, 25 anni dopo".

Non è però ancora chiaro se, e in che modo, nel secondo capitolo della storia verrà riportato in scena il personaggio interpretato da Russell Crowe, nonostante Scott nel 2017 avesse dichiarato: "So come riportarlo indietro. Ne stavo parlando con lo studio, la reazione è 'ma è morto'. Ma c'è un modo per riportarlo in scena, anche se non so se accadrà. Il Gladiatore è stato realizzato nel 2000, quindi Russell è cambiato un po'. Sta lavorando a qualcosa ora, ma sto cercando di coinvolgerlo".