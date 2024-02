Il Gladiatore 2, Pedro Pascal: 'Mai stato su un set più impressionante'

Pedro Pascal è rimasto impressionato dalla grandiosità del set de Il Gladiatore 2 e dal metodo di lavoro di Ridley Scott che, a suo dire, "lascia ben poco all'immaginazione". Parlando con Vanity Fair, a Pascal è stato chiesto della sua esperienza con le riprese del sequel de Il Gladiatore. Ecco la sua risposta:

"Ho fatto parte di grandi set in cui l'identità del progetto, in un certo senso, è la sua dimensione, e tuttavia non ero mai stato su un set impressionante come quello del Gladiatore. Ridley Scott lascia ben poco all'immaginazione nel senso più antiquato del termine. Tutti i giocatori e i pezzi sono lì in campo quel giorno, e improvvisamente la sfida di crederti una persona potente nell'era dell'Impero Romano svanisce".

Il ruolo di Pedro Pascal è ancora misterioso

Anche se una foto dal set avrebbe anticipato in parte il costume di Pedro Pascal ne Il Gladiatore 2, il suo ruolo resta ancora misterioso.

Sappiamo che nel sequel scritto da David Scarpa, Paul Mescal interpreterà Lucio Vero, figlio di Lucilla (Connie Nielsen) interpretato da Spencer Treat Clark ne Il gladiatore. Nielsen è stata confermata anche nel sequel che vedrà nel cast Denzel Washington, Joseph Quinn, Fred Hechinger, May Calamaway, Derek Jacobi, Lior Raz, Peter Mensah, Matt Lucas e Tim McInnerny. Dopo la fine toccata al suo Massimo Decimio Meridio, Russell Crowe non tornerà.

I dettagli del plot de Il Gladiatore 2 al momento restano top secret. Il sequel prodotto da Ridley Scott con Michael Pruss, Douglas Wick, Lucy Fisher e David Franzoni arriverà nei cinema a fine 2024.