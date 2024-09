Il Gladiatore 2, Paul Mescal commenta l'incredibile colpo di scena svelato dal trailer

Il trailer de Il Gladiatore 2 lanciato ieri contiene un importante colpo di scena che finora era ignoto agli spettatori e che determinerà il sequel del cult di Ridley Scott. Lo stesso protagonista Paul Mescal è rimasto spiazzato nell'apprendere la sorpresa riservata ai fan dal regista.

Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere spoiler sul trailer de Il gladiatore 2

Come rivela lo spettacolare promo che anticipa l'uscita del sequel, nei cinema italiani dal 14 novembre, Lucius (Paul Mescal) è il figlio di Massimo Decimo Meridio (interpretato da Russell Crowe nel primo film), e non Lucius Verus I, come lui gli è stato fatto credere per tutta la vita. La rivelazione ha importanti implicazioni per entrambi i film, dando un nuovo significato a tutta la tradizione di Massimo mostrata finora.

Nel trailer sua madre Lucilla (Connie Nielsen), rivela a Lucius la notizia mentre lui si prepara per una battaglia al Colosseo. Naturalmente Paul Mescal conosceva la vera identità del suo personaggio fin dai primi colloqui con il regista Ridley Scott, come ha rivelato a Entertainment Weekly. "Me ne ha parlato, ma è spaventoso vederlo scritto sulla pagina e sapere che hai quella responsabilità".

Paul Mescal sfodera la spada nell'arena

L'eredità di Massimo Decimo Meridio

La paternità di Lucius non viene mai esplicitata nell'originale Il gladiatore, ma il seme dell'idea che potrebbe essere il figlio di Massimo presente. Dopotutto, Lucilla e Massimo erano stati amanti in passato, e Massimo e Lucius condividono un momento speciale nel film in cui è chiaro che il ragazzino (interpretato da Spencer Treat Clark) ammira l'acclamato guerriero. Nonostante ciò, Paul Mescal ha confessato di essere rimasto scioccato quando ha appreso la notizia: "Oh, assolutamente. Ho pensato, 'Porca miseria.'"

Un combattimento tra Paul Mescal e Pedro Pascal

Pur ammettendo che l'eredità insita nella rivelazione è "inevitabile", l'attore irlandese non ritiene che abbia cambiato molto nel suo approccio al personaggio. "La sceneggiatura fa molto di questo lavoro per te, lascia intendere il tipo di DNA e la genetica che Lucius eredita" dice. "Quindi ho provato a mettere da parte questa verità perché il viaggio di Lucius all'inizio del film è molto diverso da quello di Massimo. E speravo che, qualunque sia il DNA, rappresenti solo una piccola parte della performance. Quello che ho cercato di fare è stato capire esattamente chi fosse Lucius e dove si trovassero quelle differenze tra Lucius e Massimo".

Il Gladiatore 2 rivela che Lucius era stato mandato via da Roma da bambino da sua madre per proteggerlo. Ma quando i tirannici imperatori che ora guidano Roma conquistano la sua nuova dimora, viene catturato e, come suo padre, costretto a diventare un gladiatore. Infuriato nei confronti di Roma e di sua madre, Lucius entra nel Colosseo per vendicarsi e compiere il suo destino.