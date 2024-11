Il Gladiatore 2 conquista il botteghino italiano, debutto da 3,6 milioni di euro

Fugato ogni debutto con l'ottimo debutto de Il Gladiatore 2 al box office italiano. Una cifra di tutto rispetto, 3,6 milioni di euro raccolti nelle 510 sale in cui il film è stato distribuito - con una media di oltre 7.000 euro a sala - e 460.000 presenze (dati Cinetel) decretano il successo del sequel firmato da Ridley Scott che riporta gli spettatori nell'arena del Colosseo per assistere agli spettacolari scontri tra gladiatori. In attesa del debutto in Nord America, la pellicola si conferma già uno dei migliori incassi internazionali di sempre per Ridley Scott.

Molto bene anche Il ragazzo dai pantaloni rosa, film-denuncia sul bullismo interpretato da Claudia Pandolfi che scala due posizioni ed è ora secondo. Altri 1,4 milioni di incasso portano il film a oltre 3 milioni totali, un successo per la pellicola che racconta la vita di Andrea Spezzacatena, un quindicenne vittima di bullismo che si tolse la vita il 20 novembre 2012. La sua storia è diventata il primo caso noto in Italia di suicidio di un minorenne causato da bullismo.

Il debutto di Clint Eastwood

Nicolas Hoult in giuria

Solido, ma non eccezionale, il debutto del nuovo film di Clint Eastwood, Giurato numero 2. Grande attesa per il film capitanato da Nicholas Hoult e Toni Collette che incassa un milione tondo tondo da 396 sale, segnando un totale di 146.318 presenze. Come rivela la nostra recensione di Giurato numero 2, il grande vecchio del cinema, oggi 94enne, torna a riflettere sui meccanismi della giustizia in una storia rigorosa in cui il giurato di un processo inizia a sospettare di essere l'autore del crimine per cui un altro uomo viene sottoposto a procedimento legale.

In calo gli incassi di Uno Rosso. L'action natalizio con Dwayne Johnson e Chris Evans perde una posizione e scivola al quarto posto, incassando altri 658.000 euro che lo portano a un totale di 1,8 milioni. Nell'action comedy il cacciatore di taglie interpretato da Chris Evans viene prelevato e portato al Polo Nord dove scopre che Babbo Natale è stato rapito. Volente o nolente, l'uomo dovrà unire le forze con il capo della sicurezza del Polo Nord, interpretato da Dwayne Johnson, per rintracciare il custode del Natale.

Paolo Sorrentino festeggia l'assoluto successo di pubblico del suo Parthenope, ode a Napoli e alle sue origini, ma soprattutto alla femminilità interpretata dall'esordiente Celeste Dalla Porta. Secondo miglior incasso del regista napoletano dopo La grande bellezza (7.327.589 euro), il film aggiunge altri 491.000 euro al suo lauto incasso superando i 7 milioni di euro.