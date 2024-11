Il gladiatore 2, Barry Keoghan ha dovuto abbandonare il sequel: "Ridley Scott è una leggenda vivente"

Come Ridley Scott ha rivelato questa settimana, Keoghan ha dovuto lasciare Il gladiatore 2 per girare Saltburn di Emerald Fennell.

Dopo mesi di voci sul fatto che Barry Keoghan avrebbe recitato ne Il gladiatore 2 di Ridley Scott, questa settimana il regista ha parlato del casting previsto per Keoghan al New York Times.

A causa di conflitti di programmazione, Keoghan ha lasciato il sequel del cult degli anni 2000 per girare Saltburn di Emerald Fennell nell'estate del 2022.

Il gladiatore 3, Ridley Scott: "Sarà ispirato a Il Padrino - Parte seconda"

Una onore non da poco

"Adoro Ridley Scott", ha dichiarato Keoghan a IndieWire durante una recente intervista in occasione dell'uscita del suo ultimo film, Bird. "Penso che sia semplicemente leggendario. E ancora, Ridley è un altro di quelli che si buttano a capofitto nelle opportunità. Non ha funzionato per motivi di programmazione. Ma cavolo, è come se questo tizio mi stesse paragonando a questi attori che ammiro... è stato davvero bello essere stato scelto da un regista come lui. Lo è stato davvero. Sono un grande fan di... Paul Mescal. Paul è un amico e sono davvero entusiasta. Adoro Il gladiatore. Quindi non vedo l'ora di vedere come andrà a finire. Voglio vederlo sul grande schermo".

Il Gladiatore 2: Ridley Scott e Paul Mescal sul set

"Barry è uno dei più bravi, allo stesso livello di Joaquin Phoenix e Paul Mescal", ha detto Scott al Times. "Barry è così complesso e ha davvero tutto sotto controllo. So che è un po' una sfida, ma ne vale la pena. Come per la scelta di Joaquin, ne vale la pena".

Keoghan ha precedentemente dichiarato a IndieWire: "Sono un grande fan de Il gladiatore e un grande fan di quel cast. È un peccato che non si possano fare entrambe le cose. Ma questo succede in questo mestiere. Non si possono fare entrambe le cose".

Pedro Pascal ne Il Gladiatore 2

Il gladiatore 2, che uscirà in Italia il 24 novembre, vede Mescal nel ruolo di Lucius, figlio del personaggio di Russell Crowe Maximus del film originale del 2000. Anni dopo aver assistito alla morte di Massimo, Lucius viene catturato da una colonia africana e costretto a entrare nel Colosseo romano, combattendo contro personaggi del calibro di Pedro Pascal e Denzel Washington, mentre Roma è invasa da imperatori tirannici.

Il sequel della Paramount è scritto dallo sceneggiatore di Napoleon di Scott, David Scarpa. I collaboratori originalim la costumista Janty Yates e lo scenografo Arthur Max, tornano insieme al regista-produttore Scott in questo sequel.