Il giovane Montalbano: trama e cast di Ritorno alle origini, stasera su Rai1 in replica

Il giovane Montalbano si prepara a tenere compagnia al suo pubblco per un altro lunedì. Stasera su Rai1 alle 21:25 verrà trasmesso in replica l'episodio Ritorno alle origini, il terzo della prima stagione. Andato originariamente in onda nel marzo 2012, l'episodio è tratto dai racconti Ritorno alle origini (nella raccolta La prima indagine di Montalbano) e Pezzetti di spago assolutamente inutilizzabili (nella raccolta Gli arancini di Montalbano).

Il giovane Montalbano: la trama di Ritorno alle origini

La puntata riavvolge il nastro per portare lo spettatore ai primi anni di Montalbano al Commissariato di Vigata e agli inizi della sua carriera nelle forze dell'ordine in Sicilia. Sono i tempi in cui si costruiscono e si stringono i legami tra colleghi e in cui Salvo, ancora un po' spaesato, prende le prime importanti decisioni che riguardano la sua vita privata. Per il suo carattere difficile, per il suo innato bisogno di autonomia e solitudine, Salvo tronca la relazione con Mery, la sua fidanzata fin dai giorni di Mascalippa. E proprio mentre sta metabolizzando la fine di quest'amore arriva Mimì Augello, il nuovo vicecommissario, donnaiolo incallito e impenitente. All'inizio tra i due i rapporti sono difficili avendo due caratteri molto diversi. La situazione si fa ancora più tesa quando Augello mette gli occhi su Livia, una ragazza entrata nella vita di Montalbano per via di un caso difficile su cui si trova a indagare.

Il giovane Montalbano: il cast

Nel cast oltre a Michele Riondino nei panni del giovane Salvo Montalbano, anche Sarah Felberbaum in quelli di Livia, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati e Massimo De Rossi.

Il giovane Montalbano in streaming

Il giovane Montalbano è visibile anche in streaming, gratuitamente previa iscrizione, sulla piattaforma RaiPlay. Tutte le puntate della prima stagione sono disponibili on demand nella sezione dedicata alla serie.