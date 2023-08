Il giovane Montalbano torna su Rai 1: trama e cast dell'episodio del 7 agosto

Stasera, 7 agosto, su Rai 1, tornerà Il giovane Montalbano con il sesto episodio, in replica, della serie prequel de Il commissario Montalbano. Il titolo dell'episodio di stasera è Sette lunedì, tratto da Sette lunedì (presente nella raccolta La prima indagine di Montalbano) e Movente a doppio taglio (dalla raccolta Un mese con Montalbano). Ecco la trama e il cast dell'episodio conclusivo della prima stagione.

Katia Greco ne IL GIOVANE MONTALBANO

Il giovane Montalbano: Trama

Ambientata all'inizio degli anni Novanta, la serie racconta in che modo si è formato il mondo di Montalbano così come lo conosciamo: un mondo del quale fanno parte, naturalmente, i personaggi creati da Andrea Camilleri.

Michele Riondino sul set de Il giovane Montalbano

Trama dell'episodio Sette lunedì

In questi primi mesi di relazione con Livia, il commissario Montalbano è cambiato profondamente, spinto dall'amore che prova per la sua compagna. Convinto da lei, decide di visitare suo padre e cercare di riappacificarsi, ma si trova a lottare con i suoi blocchi emotivi. Livia lo persuade a prendersi una vacanza di sette giorni in Provenza. Tuttavia, poco prima della partenza, Vigata viene scossa da due situazioni: un omicidio che si rivela essere più complesso di quanto sembri e una serie di uccisioni di animali, tutte avvenute di lunedì mattina.

Il giovane Montalbano: Michele Riondino con Beniamino Marcone in una scena

Questi crimini spingono Montalbano a chiedere a Livia di posticipare la vacanza, ma lei decide di partire comunque, cambiando compagnia. Nel frattempo a Vigata, il commissario si impegna nelle indagini, scoprendo retroscena inquietanti legati a un possibile sfondo estremista-religioso. La serie di animali uccisi con il messaggio "Ecco Dio" rivela una possibile minaccia di strage. Con l'aiuto dell'esperto di religioni Alcide Maraventano, Montalbano riesce a sventare il piano criminale.

Risolti i casi, Montalbano cerca di scoprire l'identità dell'accompagnatore misterioso che ha sostituito lui nella vacanza con Livia. Ingelosito, si reca a Boccadasse per affrontare la situazione con determinazione.

Interpreti e personaggi