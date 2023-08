Il giovane Montalbano 2: trama e cast di La stanza numero 2, stasera su Rai1 in replica

Ecco trama e cast di La stanza numero 2, seconda puntata della seconda stagione de Il giovane Montalbano, stasera su Rai1 alle 21:25 in replica.

Il giovane Montalbano 2 torna stasera, lunedì 21 agosto, su Rai1 alle 21:25 in replica. L'episodio proposto sarà La stanza numero 2, il secondo della seconda stagione, andato originariamente in onda nel settembre 2015. L'appuntamento di stasera è tratto dai racconti La stanza numero 2 (contenuto nella raccolta Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano), I due filosofi e il tempo e La lettera anonima (contenuti nella raccolta Un mese con Montalbano).

La trama

Durante una passeggiata sul lungomare, Salvo Montalbano e la fidanzata si imbattono in un incendio scoppiato in un hotel. Tutti i clienti sono riusciti a mettersi in salvo, ad eccezione di uno, che è rimasto intrappolato tra le fiamme. Vano sarà l'intervento di Salvo: l'uomo morirà nella propria stanza e le indagini del commissariato di Vigata accerteranno che l'incendio è doloso.

Il povero Salvo Montalbano, impegnato nei primi preparativi delle nozze con la sua Livia, si trova a indagare su un caso parecchio complesso. A peggiorare la situazione l'esecuzione di stampo mafioso di un uomo dei Cuffaro. La soluzione sembra ormai un'enigma che ruota sempre intorno alla misteriosa stanza numero 2.

Il cast

Nel cast oltre a Michele Riondino nei panni del giovane Salvo Montalbano, anche Sarah Felberbaum in quelli di Livia, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati, Nino D'Agata e Massimo De Rossi. In questo episodio anche Enrico Lo Verso nei panni di Ettore Manganaro.

Il giovane Montalbano in streaming

Il giovane Montalbano è visibile anche in streaming, gratuitamente previa iscrizione, sulla piattaforma RaiPlay. Al momento solo le puntate della prima stagione sono disponibili on demand nella sezione dedicata alla serie.