Il giorno sbagliato in blu-ray, la recensione: un audio devastante per la folle rabbia di Russell Crowe

Il giorno sbagliato: Russell Crowe in una sequenza

È stato uno dei pochi film che sono riusciti ad affacciarsi in sala alla fine dell'estate scorsa, ricevendo anche un buon seguito a livello di pubblico e botteghino, tanto da risultare in Italia il quarto incasso dello spicchio di stagione fra agosto e ottobre. Come vedremo nella recensione di Il giorno sbagliato in blu-ray, gran parte del merito va a un Russell Crowe dalla fisicità debordante e dalla rabbia credibile, specchio (purtroppo) dei nostri tempi. Pur con alcuni snodi narrativi decisamente discutibili e poco coerenti, Il giorno sbagliato si fa apprezzare per il ritmo e per alcune scene di violenza sicuramente ben realizzate.

Il giorno sbagliato: una scena del film

Il thriller psicologico diretto da Derrick Borte, che si avvale anche di una convincente interpretazione di Caren Pistorius, esplora il fragile equilibrio di una società sempre al limite: basta una parola di troppo al semaforo di Rachel, che ha avuto la sfortuna di incrociare un uomo già provato dagli eventi e sull'orlo della follia, perché la sua giornata si trasformi in un incubo pieno di sangue, omicidi e violenza. Ecco perché l'ottimo blu-ray targato Eagle Pictures è l'occasione per rivedere o anche solo scoprire un film che non può lasciare indifferenti gli appassionati del genere o i fan di Crowe.

Un audio devastante che fa vivere la rabbia del protagonista

Nell'analizzare il blu-ray di Il giorno sbagliato, non si può che partire dal settore che più di ogni altro "spacca" e valorizza di più i temi del film. Stiamo parlando dell'audio, che è proposto in DTS HD Master Audio 5.1 sia in italiano che in inglese. E si tratta di tracce che letteralmente portano dentro la rabbia del personaggio di Russell Crowe e la fanno vivere intensamente, fin dai primissimi istanti. I sospiri quasi animaleschi dell'uomo in auto, riprodotti con vigore dall'audio, fanno preludere a un'azione di grande impatto, che poi effettivamente coinvolge il sub e tutti i diffusori tra fiamme ed esplosioni.

Il giorno sbagliato: Russell Crowe in una scena

Il tutto fa da preludio a un film che sull'aspetto sonoro continuerà a stupire, tra inseguimento mozzafiato, rombi di motore, crash terrificanti e soprattutto esplosioni di inaudita violenza del protagonista. E se tutto questo è estremamente coinvolgente, è merito di un sub che sfodera bassi muscolari e a tratti devastanti, mentre oltre a dimostrare un'ampia spazialità, i diffusori "pompano" continuamente effetti ed energia pura che ben trasmettono l'immensa rabbia del protagonista.

Video buono ma dettaglio soft per il look del film

Il giorno sbagliato: Caren Pistorius in una scena

Il video forse impressiona meno dell'audio, ma questo non significa che non sia valido. L'alta definizione si percepisce tutta in un quadro pulito e nitido, anche se il dettaglio non è di quelli granitici. Ma se è così, è dovuto al look e alla fotografia del film, che per attinenza con le tematiche sono caratterizzati da toni freddi, poca saturazione del colore e in genere un'atmosfera sobria, dove il contrasto è un po' attenuato e nelle scene più scure affiora una leggera pastosità. Tutto, come detto, fedele comunque allo stile utilizzato, perché in realtà la riproduzione del blu-ray resta di gran qualità. E per dimostrare come il video resti capace di vette intense, anche sul piano cromatico, basta vedere l'incendio iniziale.

Il giorno sbagliato: Caren Pistorius durante una scena

Gli extra: una featurette di quasi mezz'ora e un'intervista a Crowe

Il giorno sbagliato: Russell Crowe in un momento del film

Soddisfacenti, anche se non travolgenti, gli extra. Troviamo innanzitutto un commento audio che però non è sottotitolato. Il pezzo forte è invece la featurette Questo lato della rabbia, che dura 26 minuti e attraverso varie interviste a membri di cast e troupe, alternate a momenti delle riprese sul set, affronta i temi del film, la sua realizzazione, la costruzione delle scene e dei personaggi e altro ancora. A completare il reparto un'intervista a Russell Crowe di circa 6 minuti.