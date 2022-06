Il giorno più bello, clip esclusiva del film di Andrea Zalone

Il giorno più bello, di cui vi presentiamo una video clip esclusiva, è il film diretto da Andrea Zalone in uscita nelle sale italiane il prossimo 9 giugno. Il lungometraggio, che ha tra i sui protagonisti Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, e Violante Placido , sarà distribuito da 01 Distribution.

Nella clip che vediamo sopra, Aurelio si ritrova a fronteggiare una rivolta dei dipendenti "se i soldi non ce li ho non posso darveli". L'imprenditore scopre che le proteste dello staff sono nate da una voce messa in giro da Giorgio, convinto che Aurelio abbia dato paga doppia al cantante Billy.

Aurelio ha ereditato il mestiere di wedding-planner dal padre: guida l'azienda di famiglia, "Il giorno più bello", e per tutta la vita ha sacrificato i propri sogni in nome di una missione: regalare la felicità. Oggi, però, complice la crisi e un divorzio alle spa slle, sente il bisogno di un cambiamento radicale. È innamorato di Serena, una sua collaboratrice, e con lei sogna di iniziare una nuova vita, mollando tutto per solcare gli oceani in barca a vela. Prima di assaporare la libertà, però, Aurelio deve risolvere due questioni non di poco conto: vendere "Il giorno più bello" e convincere Serena a divorziare da Giorgio, che di Aurelio è amico fraterno dai tempi del liceo.

Nel cast del film ritroviamo Valeria Bilello, Luca Bizzarri, Carlo Buccirosso, Fiammetta Cicogna, Stefano De Martino, Lodo Guenzi, Paolo Kessisoglu, Violante Placido, Ettore Scarpa e con la partecipazione di Carlo Buccirosso. La regia è di Andrea Zalone, che firma anche la sceneggiatura insieme a Fabio Bonifacci.

Il giorno più bello è una produzione Oplon Film, IBC Movie con RAI CINEMA in associazione in partecipazione con 102 Distribution. La pellicola è basata sul film "C'est la vie - Prendila come viene" di E. Toledano e O. Nakache.