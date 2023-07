Il gattopardo: Kim Rossi Stuart e Deva Cassel come Burt Lancaster e Claudia Cardinale nelle foto di Netflix

Kim Rossi Stuart e Deva Cassel come Burt Lancaster e Claudia Cardinale nelle foto dell'adattamento targato Netflix de Il Gattopardo, attualmente in lavorazione in Sicilia.

Netflix ha pubblicato le prime foto della serie Il Gattopardo, basata sul classico ambientato in Sicilia di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che segna l'originale italiano più ambizioso dello streamer fino ad oggi. Le foto svelano, tra l'altro, il ballo tra Kim Rossi Stuart e Deva Cassel, riportando alla memoria la celebre sequenza del film di Luchino Visconti con Burt Lancaster e Claudia Cardinale.

Per Il gattopardo, Variety scomoda paragoni come Downton Abbey o The Crown. La lavorazione dello show è ancora in corso nelle città siciliane di Palermo, Siracusa e Catania e, da quanto visto finora, si profola una rilettura in chiave moderna della sensuale saga siciliana interpretata da Claudia Cardinale, Alain Delon e Burt Lancaster. Il film, ormai un classico del cinema italiano, vinse nel 1963 la Palma d'Oro al Festival di Cannes.

Il gattopardo: Kim Rossi Stuart e Deva Cassel sul set della serie Netflix, ecco il teaser

Il Gattopardo ieri e oggi

Pubblicato postumo nel 1958, Il Gattopardo racconta i cambiamenti nella vita e nella società siciliana durante il Risorgimento fino alla raggiunta Unità d'Italia. È diventato il romanzo più venduto nella letteratura italiana moderna del suo tempo ed è stato tradotto in più di 40 lingue diverse.

L'epopea Netflix in sei episodi, ambientata sullo sfondo della rivoluzione sociale nella Sicilia del 1860, vede protagonista Deva Cassel - figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel - nei panni di Angelica Sedara, giovane e splendida donna della classe media che diventa un catalizzatore di disgregazione sociale ed era interpretato da Claudia Cardinale nell'originale. È un ruolo importante per la diciottenne Deva Cassel, che farà il suo debutto attoriale in La bella estate di Laura Luchetti; il film sarà presentato ad agosto a Locarno 2023 nella sezione Piazza Grande.

Kim Rossi Stewart interpreta Don Fabrizio Corbera, Principe of Salina, che nel capolavoro di Visconti era interpretato da Burt Lancaster. Tra i ruoli chiave anche Saul Nanni nei panni del nipote del Principe, Tancredi Falconeri, interpretato in passato da Alain Delon. Benedetta Porcaroli sarà Concetta, la sua cugina, follemente innamorata di Tancredi.

Eleonora Andreatta che, in qualità di vicepresidente Netflix per gli originali italiani, supervisiona la produzione locale dello streamer, ha sottolineato che la serie "incarna la grande ambizione artistica e produttiva di Netflix in Italia", aggiungendo: "Il Gattopardo mira a trasformare in una serie sontuosa ed emozionante la vitalità e l'attualità del capolavoro di Tommasi di Lampedusa."

Al momento restano top secret sia il budget che la data di uscita dello show.