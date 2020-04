Il gabinetto del Dottor Caligari: foto dal set di 100 anni all'asta

Una collezione di 55 fotogrammi e foto dal set de Il gabinetto del Dottor Caligari stanno per essere messe all'asta da Sotheby's. L'horror muto di Robert Wiene del 1920 è considerato il capostipite dell'Espressionismo Tedesco e ha ispirato pellicole come Nosferatu di F. W. Murnau's " e Metropolis di Fritz Lang. Le offerte per la collezione posso essere fatte fino al 3 aprile alle ore 12 (ora di New York). Sotheby's stima che le fotografie verranno vendute a una cifra compresa tra le 20.000 e le 30.000 sterline. La base d'asta è di 13.000 sterline.

Una scena del classico Il gabinetto del Dottor Caligari

Nel catalogo si legge: "Questo notevole gruppo di 55 fotografie documenta molte delle scene del film muto del 1920 Il gabinetto del dottor Caligari, generalmente riconosciuto come il primo vero film horror. Robert Wiene ha diretto il racconto di questo folle, diabolico ipnotista che manipola un sonnambulo spingendolo a compiere una serie di delitti. Considerato il primo film dell'Espressionismo Tedesco, set e design dei costumi rispecchiano l'oscurità della narrazione attraverso l'uso di design astratti e angoli di ripresa atipici catturati dal direttore della fotografia Willy Hameister."

Sotheby's nota come "le fotografie e le immagini promozionali de Il gabinetto del Dottor Caligari sono apparse raramente in un'asta. Una selezione di stampe è stata collocata in raccolte istituzionali, inclusi il Los Angeles County Museum of Contemporary Art e il Metropolitan Museum of Art di New York."

Sul sito web di Sotheby's sono contenute tutte le informazioni sule foto all'asta e una preview delle immagini.