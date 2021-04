Il filo nascosto, su Netflix in streaming da oggi

Il Filo Nacosto, film diretto da Paul Thomas Anderson con il pluripremiato Daniel Day-Lewis, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 20 aprile 2021 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Londra, anni '50. Uno stilista che non ama i compromessi riceve l'incarico di disegnare abiti per i membri della famiglia reale e dell'alta società. Le donne entrano e escono dalla sua vita, regalando allo scapolo d'oro ispirazione e compagnia, finché non incontra una donna giovane e di carattere, Alma, che presto diventa un punto fisso nella sua vita come musa e come amante.

Locandina di Il filo nascosto

A poco più di due anni di distanza dal documentario Junun, Paul Thomas Anderson con Il filo nascosto è tornato in maniera imponente e affascinante alla caratteristica densità estetica e culturale del proprio cinema. E lo ha fatto colpendo per l'ennesima volta nel segno, dimostrando ulteriormente di essere il più eclettico e raffinato tra i cineasti della generazione emersa a partire dagli anni Novanta. Il film ha vinto un Premio Oscar per i Migliori Costumi, ma è stato nominato anche a Miglior Attore Protagonista, Miglior Attrice Non protagonista, Migliore Colonna Sonora, Miglior Regia e Miglior Film.

